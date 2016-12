Mii de puieţi plantaţi

Primăria Grădina şi-a propus să transforme localitatea de reşedinţă într-o mare livadă. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, a declarat că un sponsor din sat a pus la dispoziţia autorităţilor locale 2.280 de puieţi de tei şi nuci pentru a înfrumuseţa comuna. „Zilele trecute am primit câteva mii de puieţi de pomi fructiferi pe care i-am şi plantat deja. Cu pomii pe care i-am primit de la sponsorul nostru am înconjurat localitatea. I-am plantat astfel încât am reuşit să facem înconjurul satului. Noi mai avem 18 hectare de teren degradat în comună, care a fost plantat cu puieţi de salcâmi. Pomii i-am primit prin programul derulat de Consiliul Judeţean Constanţa”, a declarat primarul din Grădina.