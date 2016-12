Mii de sindicalişti BNS au mărşăluit în Capitală

Pentru un an care ar fi trebuit să reprezinte momentul de afirmare al sindicalismului românesc, mai ales după ce criza a lovit serios la temelia economiei naţionale, 2009 este cît se poate de liniştit. Nici visul de-o viaţă al românilor, salarii mai mari, nici pierderea locurilor de muncă, explozia preţurilor sau apropierea alegerilor, nici măcar gripa porcină, nu au reuşit să mai trezească spiritul protestatar pe plaiurile mioritice, astfel că mitingurile şi marşurile au ajuns doar simple defilări prin Bucureşti. După mitingul cu surle şi trîmbiţe anunţat de ceferiştii trecuţi pe lista neagră a concedierilor de un Radu Berceanu total dezinteresat de soarta căii ferate, a urmat marşul de \"proporţii\" organizat de Blocul Naţional Sindical (BNS). Aşa că, una peste alta, în loc de 10.000 de sindicalişti gata de lupta pentru data de 14 mai, la mitingul de ieri au participat peste 7.000 de oameni, zic unii, aproape 8.000, spun cei mai mulţi. Trecînd peste aspectul organizatoric al mişcării de protest, altădată mult mai virulent în declaraţii şi reacţii, marşul de ieri a fost mai mult o paşnică mişcare de sensibilizare a Executivului faţă de necesitatea aplicării măsurilor anticriză şi creşterea salariului minim la 700 de lei. \"Marşul de protest se va desfăşura pe parcursul a două ore, începînd cu ora 12.00, din faţa Muzeul Ţăranului Român, timp în care sindicaliştii vor depune memorii cu revendicările lor la Guvern\", a precizat vicepreşedintele BNS, Ovidiu Jurcă. Cu mic, cu mare, sindicaliştii din construcţii, cei de pe platformele portuare, industria textilă, energetică, transporturi, poştă, funcţionarii publici şi angajaţii din finanţe-bănci au plecat pe traseul stabilit. După ce au urmat itinerariul şoseaua Kiseleff - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - strada Dem I. Dobrescu - strada Al. Boteanu - strada C.A. Rosetti - Piaţa G. Enescu, sindicaliştii BNS au ajuns la Guvern. Îmbrăcaţi cu tricouri albe şi cu şepci cu însemnele BNS, sindicaliştii au avut pancarte şi bannere pe care scria \"Criza nu se combate singură\", însă nu au uitat că la Palatul Victoria este loc şi de \"Hoţii!\". Sindicaliştii au trecut pe la Ministerul Economiei şi Ministerul Muncii, unde au spus că vor continua protestele pînă la \"demiterea celor incompetenţi\", lansînd \"mesajul fără echivoc pentru toţi miniştrii, inclusiv pentru Adriean Videanu, că prioritatea absolută sînt crearea şi păstrarea locurilor de muncă în toate domeniile\". “Am fost pe acest traseu stabilit dinaintea protestului şi am lăsat cîte o listă de revendicări la fiecare dintre aceste instituţii. Ne bucurăm că am avut alături de noi cei 500 de sindicalişti constănţeni, dar este posibil ca în perioada următoare să trecem şi la alte forme de protest. Ne vom întîlni în iunie pentru a stabili direcţiile de acţiune, iar atunci vom şti dacă vom mai ieşi în stradă\", a declarat preşedintele BNS Constanţa, Vasile Oţelea.

Revendicările sindicaliştilor, pe masa ministrului Muncii

În prezenţa celor peste 500 de jandarmi care au asigurat ordinea publică pe timpul marşului, dar şi a fostului prim-vicepreşedinte al organizaţiei, deputat PSD de Constanţa, Matei Brătianu, liderul BNS, Dumitru Costin, le-a mulţumit participanţilor la protest. Costin le-a cerut sindicaliştilor să revină înt-un număr de zece ori mai mare, însă cu o altă acţiune de protest, dacă guvernanţii nu-şi vor schimba priorităţile, orientîndu-se către domeniile cele mai importante, respectiv sănătatea, educaţia şi adminsitraţia publică. \"Este nevoie de investiţii în ţara asta şi banii necesari îi avem. Este vorba doar de voinţă politică şi să scăpăm de politizarea nebună care-i face pe politicieni să ne uite\", a declarat Dumitru Costin. La rîndul său, Matei Brătianu, a spus că liderii BNS vor propune Guvernului şi conducerii partidelor politice să reducă bugetele pentru campaniile electorale cu 75%, pe motiv că efectele crizei trebuie suportate de toată lumea. Brătianu a spus că protestele vor continua în acest an, dar şi la anul, cînd nu va mai fi miză electorală, însă parlamentarul a adus în discuţie şi situaţia Poştei Române. Matei Brătianu a declarat că a vorbit cu ministrul Economiei şi cu cel al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, şi că a primit promisiunea că, într-o lună, \"va fi dată o ordonanţă de urgenţă prin care 25% din acţiunile Poştei pe care acum le deţine Fondul Proprietatea se vor întoarce la Poşta Română\". Astfel, Poşta Română va fi acţionar unic. Brătianu a mai spus că Poşta va fi supusă unui program de restructurare, în sensul eficientizării activităţii. Programul de restructurare nu va presupune disponibilizări sau micşoarea salariilor. Cum marşul trebuia să aibă măcar un rezultat concret, sindicaliştii au obţinut asigurări că revendicările lor vor fi discutate împreună cu ministrul Muncii, Marian Sîrbu. \"Am prezentat ministrului Marian Sîrbu şi secretarului de stat, Valentin Mocanu, lista noastră de revendicări şi am primit asigurări ca, săptămîna vitoare, să venim cu toate propunerile noastre pentru a începe discuţiile punct cu punct pentru demararea unui program coerent de creare de locuri de muncă\", a declarat Costin după depunerea listei cu revendicări la Ministerul Muncii.