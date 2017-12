Mii de străini din afara UE lucrează legal în România. De unde sunt

Peste 5.700 de străini din afara Uniunii Europene lucrează legal în ţara noastră. Majoritatea lucrătorilor străini permanenţi au între 18 şi 34 de ani. China, Turcia, Filipine şi Vietnam sunt ţările din care au fost aduşi la muncă în ţara noastră cei mai mulţi lucrători din spaţiul extracomunitar, arată datele communicate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Criza forţei de muncă din România este o problemă spinoasă pe care Guvernul PSD vrea să o rezolve printr-o infuzie de forţă de muncă din afara spaţiului comunitar.

Recent, Guvernul a recunoscut oficial că ne confruntăm cu o acută criză de forţă de muncă, mai ales în anumite meserii, şi că avem nevoie de lucrători extracomunitari ca să realizăm proiectele finanţate din fonduri europene, promise în programul de guvernare.

În fiecare an Guvernul stabileşte numărul maxim de noi lucrători din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, care pot fi aduşi la muncă în ţara noastră.

De exemplu, Guvernul a hotărât la începutul acestui an că piaţa muncii are nevoie de numai 5.500 de noi lucrători extracomunitari în 2017. De altfel, numărul maxim al lucrătorilor din spaţiul extracomunitar, nou-admişi pe piaţa muncii din România, a fost acelaşi de cel puţin trei ani încoace, adică 5.500. În premieră, Guvernul a anunţat pe 26 octombrie că suplimentează cu 3.000 numărul străinilor din spaţiul extracomunitar, nou-admişi să lucreze în ţara noastră în acest an, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern aflat până pe 8 decembrie în dezbatere publică. Prin urmare, în cursul anului 2017 angajatorii din România pot recruta cel mult 8.500 de lucrători din afara UE şi a Spaţiului Economic European, cu 55% mai mult decât stabilise iniţial Guvernul.

În anul 2018, pot fi aduşi la muncă în ţara noastră maximum 7.000 de noi lucrători din afara UE.