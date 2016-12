Mii de turiști la mare, în primul weekend de vară adevărată!

Odată cu primul weekend canicular din acest an, a început și exodul românilor către litoralul românesc. Mii de turiști care au vrut să păcălească soarele arzător au dat o fugă la mare. Au fost 30 de grade Celsius, pe care cei aflați pe plajă le-au simțit din plin. De la primele ore ale dimineții, plajele au devenit neîncăpătoare, pline de oameni tolăniți pe nisip sau pe șezlonguri. Marele noroc al turiștilor este că s-au putut răcori în apa mării. După ce s-au avântat în valuri, atât turiștii, cât și constănțenii aflați pe plajă și-au recăpătat forțele pe terase, care au fost pline. La fel au fost și parcurile. La Mamaia, plaja a fost animată. Andreea este din București și a uitat de caniculă cu o limonadă şi o bălăceală. Am găsit-o la plajă, la 30 de grade C. Temperaturile au fost perfecte, a recunoscut ea, așa că s-a întors doar cu gândul în orașul încins. ”În București, asfaltul era încins. Nu mai suportam să stau în casă, am vrut să dau o fugă la mare. Voi mai rămâne câteva zile, dar nu am de gând să le petrec în camera de hotel. Folosesc cremă cu protecție solară și port tot timpul pălărie, așa că nu îmi fac griji”, a mărturisit ea. La o primă numărătoare, autoritățile au estimat că sfârșitul de săptămână a adus în Mamaia aproximativ 17.000 - 18.000 de turiști. În topul preferințelor urmează Eforie, unde au poposit 2.000 - 3.000 de turiști. ”În Mamaia, gradul de ocupare a fost de aproximativ 70%, iar în Eforie de 35% - 40%”, a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. El a spus că de săptămâna viitoare vor fi și mai mulți turiști pe litoral. Și astăzi va fi cald, spun meteorologii, așa că nu strică încă o sesiune de bronz. Cu toate acestea, medicii ne avertizează să evităm să stăm la plajă, mai ales la ora prânzului, și să ne luăm toate măsurile de protecție. De mâine, vremea se va răci. Sunt aşteptate ploi torenţiale, chiar şi grindină.