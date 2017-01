Mîine, primul start…

Conferinţa de presă organizată, ieri, de Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa s-a constituit într-o prefaţă a evenimentului sportiv al începutului de vară, Turul Dobrogei, reluat pentru prima oară după Revoluţie. Organizat sub patronajul Consiliului Judeţean Constanţa, care finanţează competiţia cu peste 30.000 lei, alături de DSJ, Federaţia Română de Ciclism şi Clubul Sportiv Ciclism Bilal 2000, această ediţie a turului reuneşte la start peste 80 de ciclişti de la 15 cluburi din România şi Bulgaria, pe trei grupe de vîrstă: juniori mari sub 19 ani, Under 23 ani şi Elită (seniori). ”Vrem ca totul să fie excelent, de aceea, am luat toate măsurile pentru a preîntîmpina evenimentele nedorite. Traseul este destul de complicat, dar avem convingerea că va fi o sărbătoare a sportului”, a declarat Petrică Munteanu, preşedintele Comitetului de Organizare. Turul devine o provocare şi pentru Poliţia Rutieră, care va asigura securitatea rutierilor şi a circulaţiei în toate cele trei zile de concurs, cu un dispozitiv impresionant. ”Turul Dobrogei este cel mai important eveniment sportiv pentru Poliţia Rutieră. Vom lua măsuri deosebite, la această acţiune participînd patru ofiţeri şi 31 de agenţi ai Poliţiei Rutiere, plus agenţii posturilor de poliţie ai localităţilor pe unde trece caravana ciclistă. De asemenea, supraveghem competiţia cu motociclişti. Avem experienţa unor competiţii similare anterioare şi cred că vom face faţă cu brio”, a declarat comisar şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere. În plus, Gruparea Mobilă de Jandarmi participă cu un efectiv de 40 de oameni, plasaţi în zonele de start/sosire şi pe traseu. ”Am vorbit în toate cele 16 localităţi pe unde trece caravana şi avem tot sprijinul primarilor şi al Consiliilor Locale. Sper că cicliştii vor fi aplaudaţi”, a completat Emil Ionescu, expert DSJ. ”Odată, Turul Dobrogei era al doilea ca importanţă după cel al României. Sper că vom reînvia tradiţia, mai ales că am găsit o echipă extraordinară de organizare, formată din CJC şi DSJ”, a mai spus Victor Bănescu, preşedintele clubului gazdă, CS Ciclism Bilal 2000. Astăzi are loc şedinţa tehnică, de la ora 18.30, la Restaurantul ”Sport”, o măsură importantă şi interesantă fiind aceea că cicliştii foarte întîrziaţi în raport cu plutonul vor fi ”remorcaţi” de un autobuz al organizatorilor, pentru a evita blocajele de circulaţie. Tricourile distinctive sînt cel galben (pentru lider) şi alb (cel mai bun tînăr), asemănătoare ”Marii Bucle”, iar premiile, în valoare totală de 10.000 lei. Turul Dobrogei va începe mîine, de la ora 9.00, cu un prolog de cinci kilometri (Sala Sporturilor - Mamaia - ultimul sens giratoriu al staţiunii), urmat de contratimpul individual pe traseul Hotel Caraiman - Aqua Magic (ora 10.00) şi prima etapă de 80 km (Sala Sporturilor - Mangalia, ora 15.30).