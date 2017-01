Mîine vor fi repatriate victimele din Ghindăreşti ale accidentului din Ungaria

Trupurile celor patru locuitori ai comunei Ghindăreşti care şi-au pierdut viaţa, săptămîna trecută, în tragicul accident petrecut în Ungaria, la 30 de kilometri de graniţa României, vor fi aduse acasă cel tîrziu mîine. Afirmaţia aparţine directorului Direcţiei de Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, care a plecat ieri în Ungaria pentru a urgenta procedurile de repatriere. „Am păstrat legătura cu reprezentanţii Consulatului României din Szeged şi vă pot spune că s-au eliberat certificatele de deces pentru toate cele patru persoane. Au fost eliberate şi trei paşapoarte mortuare, pentru Arhip Maxim, Arhip Ivan şi Sava Ion, însă pentru Tudor Leontin mai trebuie rezolvată problema plăţii cheltuielilor de spitalizare din Szeged. Consulatul României susţine că nu are fonduri pentru plata acestor cheltuieli, fapt pentru care am făcut demersurile necesare pe lîngă Casa de Asigurări de Sănătate din Constanţa pentru plata cheltuielilor de spitalizare, întrucît Tudor Leontin a fost asigurat medical”, a declarat Dragomir. Reprezentantul CJC a adăugat că s-au achiziţionat deja şi sicriele în care vor fi transportate cele patru trupuri neînsufleţite. Cristinel Dragomir a fost mandatat să înceapă şi demersurile pentru repatrierea unui alt locuitor al comunei Ghindăreşti, Ivan Evlante, internat în spitalul din Szeged cu ambele picioare şi o mînă fracturate, dar aflat, în prezent, în afara oricărui pericol. „Vrem să îl aducem într-un spital din Bucureşti, pentru a nu mai fi probleme legate de plata cheltuielilor de spitalizare. Am discutat deja cu Ivan Evlante şi urmează să stabilim cum vom proceda în cazul lui”, a mai spus Dragomir. În autocarul implicat în gravul accident din Ungaria se aflau 13 persoane din Ghindăreşti. Patru dintre ele şi-au pierdut viaţa, patru şi-au continuat drumul spre Cehia, unde se îndrepta întreg grupul pentru a lucra, patru au făcut cale întoarsă spre Ghindăreşti, iar Ivan Evlante a rămas internat în Spitalul din Szeged.