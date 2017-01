Mika va cânta din nou în România

După ce, vara trecută, cunoscutul solist britanic Mika a cântat la Mamaia, în faţa a 5000 de spectatori, acesta va concerta în premieră la Bucureşti, pe data de 2 iulie, cu ocazia ediţiei din acest an a B’estFest. În cadrul aceluiaşi eveniment vor cânta Skunk Anansie, Flogging Molly, Asian Dub Foundation, LAMB, Pendulum, House of Pain şi Hadouken. B’estFest va avea loc pe 1 şi 3 iulie, în zona Pipera-Tunari, din nordul capitalei.

Pe numele său real Michael Holbrook Penniman Jr., artistul a lansat primul său single, \"Relax Take It Easy\", în 2006, urmat la începutul lui 2007 de „Grace Kelly\", piesa ajungând în scurt timp pe primul loc în topurile din Marea Britanie. Albumul de debut al artistului, „Life in Cartoon Motion\", a fost lansat în februarie 2007, aducându-i lui Mika atât un număr impresionat de fani, cât şi aprecierile criticilor, care l-au comparat cu artişti precum Freddie Mercury, Scissor Sisters, Elton John, Robbie Williams sau David Bowie. Albumul s-a vândut în peste 5,6 milioane de exemplare în toată lumea, Mika primind premiul Best British Breakthrough Artist, precum şi o nominalizare la premiile Grammy. Doi ani mai târziu, a lansat cel de-al doilea album, \"The Boy Who Knew Too Much\", primul single, \"We Are Golden\", debutând pe locul al IV-lea în clasamentul britanic. În prezent, lucrează la un nou album, singurele detalii care se cunosc deocamdată fiind faptul că acesta va fi lansat în 2011 şi va fi construit într-o manieră complet diferită faţă de materialele precedente.