Mike Diamondz cântă, mâine, în Mamaia

Solistul Mike Diamondz va face show, mâine noapte, în Crema Summer Club din staţiunea Mamaia. Va fi o noapte fierbinte, precum cele din toiul sezonului estival, astfel că amatorii de distracţii sunt invitaţi de către organizatori la o petrecere care va dura până în zori. Preţul unui bilet de intrare la acest eveniment este de 20 de lei.

Mulatrul Mike Diamondz este cunoscut de ani buni pe scena muzicii dance româneşti. În 2008 şi 2009, a colaborat cu unul dintre cei mai prolifici producători muzicali autohtoni, Tom Boxer, cu care a scos piese sub numele proiectului Dream City. Ulterior, Mike Diamondz a colaborat cu un alt DJ experimentat de la noi, Nick Kamarera, dar a scos şi piese solo. Cea mai recentă colaborare de succes o reprezintă duetul cu Andreea Bălan pentru piesa „Things You Do To Me“. Mulatrul şi blonda au susţinut de asemenea, în vară, mai multe concerte împreună.