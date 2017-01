Mike Myers şi Paris Hilton, deţinătorii Zmeurei de Aur

Actorul canadian Mike Myers, realizatorul comediei “The Love Guru”, şi starleta Paris Hilton au fost marii cîştigători la cea de-a 29-a ediţie a premiilor Zmeura de Aur, acordate celor mai proaste filme şi prestaţii actoriceşti. Lungmetrajul “The Love Guru”, desfiinţat de critici, a primit trei dintre trofeele cel mai puţin dorite din industria filmului. Astfel, filmul, despre un jucător de hockey care cere ajutorul unui guru pentru a-şi schimba în bine viaţa personală şi pe cea profesională, a primit recunoaştere negativă pentru cea mai proastă imagine, cea mai slabă prestaţie a unui actor pentru Mike Myers şi pentru cel mai slab scenariu. La rîndul său, Paris Hilton, care, în 2008, a jucat în două filme fără niciun fel de succes la public, a primit trei premii Zmeura de Aur. Astfel, a fost desemnată actriţa cu cea mai slabă prestaţie, pentru “The Hottie and the Nottie”, un film descris de publicaţia britanică “Daily Mirror” drept “o absurditate monumentală”. Moştenitoarea imperiului hotelier Hilton a reuşit performanţa şi de a obţine şi un trofeu pentru cea mai slabă prestaţie într-un rol secundar, pentru “Repo: The Genetic Opera”, un film calificat în toate recenziile drept “îngrozitor, dezgustător şi insultător”. Paris Hilton nu s-a oprit aici, obţinînd şi o distincţie pentru cel mai nepotrivit cuplu de pe marile ecrane, în acelaşi “The Hottie and the Nottie” alături de Joel David Moore.

Producătorul german Uwe Boll a fost recompensat cu o Zmeură de Aur pentru cel mai prost regizor, primind, de asemenea, un premiu pentru întreaga sa carieră. Filmul său fantastic, “In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale”, a fost una dintre cele mai criticate producţii cinematografice ale anului trecut. “O operă atît de adînc ineptă încît, într-un fel pervers, este chiar admirabilă. Ceilalţi doi spectatori din sală au părut la rîndul lor că se distrează”, a afirmat un critic de film. Printre alţi artişti elogiaţi negativ s-au numărat fostul interpret al lui James Bond, actorul Pierce Brosnan, “omagiat” pentru cea mai slabă prestaţie într-un rol secundar, în musical-ul “Mamma Mia”. Şi continuarea francizei Indiana Jones, semnată de Steven Spielberg intitulată “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal”, a fost premiată pentru “reuşita” de a fi cel mai slab executat remake.

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, de John Wilson, un cinefil împătimit. Cîştigătorii, decişi prin voturile celor 687 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur, primesc o zmeură vopsită auriu, de mărimea unei mingi de golf, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopîrţită. Trofeul valorează cîţiva dolari. Cîştigătorii sînt anunţaţi în mod simbolic cu o seară înainte de ceremonia Oscarurilor.