Mike Tyson îşi va prezenta povestea vieţii pe Broadway

Fostul pugilist Mike Tyson va face echipă cu realizatorul american Spike Lee pentru a prezenta la New York, pe Broadway, spectacolul pe care l-a susţinut în aprilie la Las Vegas, în care povesteşte detalii din viaţa şi din cariera sa. One man show-ul „Mike Tyson: adevărul incontestabil” va avea loc în perioada 31 iulie - 5 august, pe scena Teatrului Longacre. „Sunt o persoană foarte vulnerabilă şi vreau pur şi simplu să vă spun cine sunt, de unde vin şi cum am ajuns unde am ajuns”, a declarat Tyson luni, într-o conferinţă de presă în care a anunţat acest proiect, alături de regizorul Spike Lee. „Este nevoie de curaj pentru a urca în ring, dar trebuie curaj şi pentru a urca pe scenă”, a afirmat la rândul său cineastul american.

Mike Tyson a devenit celebru în 1986, când a câştigat, la 20 de ani, titlul de campion al greilor. Fenomenala sa ascensiune a fost marcată de mai multe probleme - închisoare pentru viol, dependenţă de droguri, bătăi, ceea ce l-a făcut să nu fie văzut cu ochi buni de public. În 1992, pugilistul a fost condamnat pentru violarea unei tinere care a participat la un concurs de frumuseţe, petrecând trei ani în spatele gratiilor. La eliberare, şi-a reluat titlurile înainte de a pierde în faţa lui Evander Holyfield în anul 1996. La revanşa din 1997, Mike Tyson l-a muşcat de două ori de ureche pe Evander Holyfield, primind un an de suspendare. În 2003, şi-a declarat falimentul şi s-a retras din activitate.