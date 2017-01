Miki se întoarce în forţă

În ultimii doi ani, Miki, fosta componentă a trupei „Kpital”, a intrat într-un con de umbră. Însă, frumoasa artistă nu s-a retras de pe piaţa muzicală, doar a luat o pauză… puţin mai lungă, care a fost fructificată, interpreta urmînd să revină în atenţia publicului larg.

Miki va reveni, în acestă vară, cu un nou material discografic, în stilul său caracteristic, cu puternice influenţe latino, cu care speră să îşi surprindă plăcut fanii. Acesta va conţine zece piese, dintre care două vor fi melodii reorchestrate ale regretatei Mihaela Runceanu, care i-a fost profesoară la Şcoala Populară de Arte, pe care Miki a absolvit-o.

Odată cu acest album, Miki vine şi cu cîteva… schimbări. Artista va avea, de acum înainte, două formule de scenă, una cu trupă, pentru a cînta live şi alta cu cele două dansatoare ale sale. „Îmi place să cînt cu trupa în spate, dar uneori este imposibil. Prin urmare, am ales să am două formule de concert, una doar cu dansatoarele, unde bugetul este mai redus şi alta cu toată trupa. Prezenţa mea la spectacole cu sau fără trupă va fi hotărît de organizatori, în funcţie de bugetul pe care şi-l permit pentru un recital”, a declarat Miki. Noua formulă de scenă nu este singura schimbare cu care vine, după doi ani de pauză, artista îşi va surprinde admiratorii şi cu un nou… look, Miki renunţînd la părul ca de abanos pentru un… roşcat intens. În plus, fanii vor avea ocazia să o revadă cît de curînd pe posturile muzicale de specialitate, deoarece Miki se pregăteşte să filmeze un videoclip, la primul extras pe single de pe viitorul album.