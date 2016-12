Mila Kunis, cea mai sexy femeie din lume

Actriţa americană de origine ucraineană Mila Kunis a fost desemnată cea mai sexy femeie din lume, în topul anual alcătuit de editorii revistei ”FHM”. Actriţa, care are o relaţie cu actorul Ashton Kutcher, a învins alte 99 de femei celebre din lumea întreagă, ocupând primul loc în Topul 100 al celor mai sexy femei din lume realizat de revista ”FHM” pe anul 2013. Anul trecut, Mila Kunis a ocupat locul al 14-lea, însă popularitatea ei a crescut considerabil după lansarea pe marile ecrane a filmelor ”Ted”, ”Oz: The Great and Powerful” şi ”Friends With Benefits”. ”Mila are o frumuseţe naturală şi, în plus, are un simţ al umorului foarte dezvoltat şi nu se teme să râdă de ea însăşi. Poporul a vorbit, iar verdictul este că ea este iubita perfectă”, a declarat Dan Jude, editorul care a alcătuit acest top.

Cântăreaţa Rihanna, în vârstă de 25 de ani, ocupă locul al doilea în clasament, urcând o poziţie faţă de topul de anul trecut. Pe locul al treilea se află actriţa britanică Helen Flanagan. Topul 10 al celor mai sexy femei din lume este completat, în ordine, de actriţa Michelle Keegan, modelul Kelly Brook, actriţa Kaley Cuoco, cântăreaţa Pixie Lott, modelul Kate Upton, cântăreaţa Cheryl Cole şi modelul Georgia Salpa.