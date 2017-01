Mila Kunis şi Ashton Kutcher, împreună în vacanţă

Se întâlnesc de săptămâni bune, încercând să fie cât mai discreţi, dar lucrurile devin tot mai serioase pentru Mila Kunis şi Ashton Kutcher. Cei doi oricum se ştiu foarte bine de mai mulţi ani, de pe vremea când erau colegi în serialul care le-a dat avânt în carieră „That \'70s Show” şi par foarte îndrăgostiţi. Relaxaţi şi ţinându-se de mână, cei doi actori au părăsit aeroportul Denpasar din Bali, unde îşi petrec prima lor vacanţă împreună. Ashton Kutcher, în vârstă de 34 de ani, este în plin proces de divorţ de soţia sa Demi Moore, care încă nu suportă foarte bine ideea despărţirii lor şi tot amână o decizie fermă, dar relaţia sa cu Mila Kunis, de 28 de ani, nu mai lasă nicio speranţă pentru reconciliere.

Pentru el şi iubita sa, Ashton Kutcher a închiriat un apartament în staţiunea de cinci stele Amanusa, din Indonezia. Potrivit unor surse din anturajul actorului, acesta a plăcut-o întotdeauna pe Mila Kunis, dar timp de opt ani aceasta a fost implicată într-o relaţie cu Macaulay Culkin şi, cât au fost colegi de serial, au fost mereu în contratimp. Ashton Kutcher a fost primul coleg de breaslă pe care Mila Kunis l-a sărutat în timpul filmărilor, având însă şi alte amintiri memorabile, practic... un trecut comun.

Mila Kunis este genul de femeie cu picioarele pe pământ, de care Ashton Kutcher are nevoie. Aceasta nu a ascuns niciodată că sărăcia a ajutat-o mult în carieră. Mila Kunis a devenit cunoscută la vârsta de 14 ani, graţie serialului „The 70 Show”, dar este ferm convinsă că faptul că provine dintr-o familie de imigranţi ucraineni a format-o pentru Hollywood. „Te consolidezi. Tatăl meu mereu a spus că am coloană vertebrală. Am crescut în Los Angeles, nu am fost bogaţi, nici măcar din clasa mijlocie. Eram foarte săraci şi înveţi cum funcţionează viaţa imediat”, a declarat actriţa. În plus, Mila Kunis recunoaşte că cel mai bun sfat pe care şi l-a dat este acela că: „Uneori este bine să greşeşti”. Să sperăm că relaţia sa cu Ashton Kutcher nu va intra în această categorie!