Mila Kunis şi Ashton Kutcher o aşteaptă pe Finn

Mulți americani s-au amuzat urmărind evoluția sarcinii actriței Mila Kunis, dacă luăm în calcul tirajul publicațiilor în care se regăsesc relatări și poze cu și despre aceasta. Burtica în creștere a Milei Kunis ridică tirajele, fiind o adevărată rețetă de succes. Și, cu siguranță, sursele din anturajul cuplului Mila Kunis - Ashton Kutcher sunt remunerate regește pentru orice detalii importante. Cuplul a încercat să păstreze discreția, dar nu a reușit întru totul. Cel mai important lucru care a ajuns de notorietate publică este numele fetiței pe care o așteaptă cei doi. Acesta are valoare sentimentală pentru viitorul tătic. Se pare că fetița lor va primi numele Finn, pentru că numele de fată al mamei lui Ashton Kutcher este Finnegan. Mila Kunis a aranjat deja camera copilului. Fiica ei nu va avea parte de coronițe, flori sau jucării roz, ci de animăluțe viu colorate.

Perez Hilton, renumit peste ocean pentru rubricile de bârfă mai mult sau mai puțin reale, se jură și că a aflat secretul relației perfecte pe care par să o aibă Mila Kunis și Ashton Kutcher. De când a rămas însărcinată, actrița a devenit insațiabilă în pat, așa că cei doi fac sex cât se poate de des. Cei doi nu își părăsesc casa și își perfecționează și cunoștințele de bucătari, pentru că viitorul lor copil va fi crescut cu mâncare sănătoasă și proaspătă, gătită în fiecare zi.

Actorii Ashton Kutcher, de 36 de ani, şi Mila Kunis, de 30 de ani, care vor deveni în curând părinţi, se vor căsători în luna iulie a anului viitor, afirmă o altă sursă din apropierea cuplului. Mila Kunis şi Ashton Kutcher, colegi în distribuţia serialului ”Anii '70 / That '70s Show”, au confirmat logodna în luna februarie. Cei doi au început o relaţie în 2012, la aproape un an după ce Ashton Kutcher s-a despărţit de actriţa Demi Moore, după şapte ani de căsnicie. După un proces complicat, care a durat mai bine de un an, Ashton Kutcher a divorţat oficial de Demi Moore, în noiembrie 2013. ”Nunta va fi în iulie anul viitor. Vor să se concentreze în primul rând pe fiica lor şi să facă nunta vara viitoare pare un lucru logic”, a mai declarat sursa citată. ”Nu va fi un eveniment mare, dar va fi elaborat. La petrecerea de nuntă va participa distribuţia serialului ”That '70s Show”, ei fiind foarte apropiaţi. Încă mai petrec timpul cu cei din distribuţia originală a serialului. Cel mai probabil, Danny Masterson va fi cavalerul de onoare, deoarece el şi Ashton sunt ca fraţi”, a mai spus sursa citată.