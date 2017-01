Mila Kunis va renunţa la actorie după ce va deveni mamă

Actriţa Mila Kunis, care va avea un copil cu partenerul ei de viaţă, actorul Ashton Kutcher, va renunţa la actorie pentru a se dedica în totalitate ”carierei” de mamă. Mila Kunis, care va da naştere primului ei copil cu Ashton Kutcher la sfârşitul anului, a declarat într-un interviu că nu intenţionează să jongleze cariera ei în cinema şi televiziune cu creşterea bebeluşului, deoarece maternitatea va fi prioritară. ”Nu am dorit niciodată să fiu acel gen de persoană care se gândeşte numai la afaceri. Pentru mine, această profesie a fost întotdeauna un hobby care s-a transformat într-o profesie grozavă, însă pot trăi şi fără actorie. Sunt sigură că Meryl Streep are un alt punct de vedere, dar eu sunt foarte încântată că voi fi o mamă cu normă întreagă”, a declarat Mila Kunis pentru revista ”America's W”. Bebeluşul este primul copil atât pentru Mila Kunis, în vârstă de 30 de ani, cât şi pentru Ashton Kutcher, în vârstă de 36 de ani, iar presa internaţională, citând surse apropiate cuplului, afirmă că acesta va fi o fetiţă. Mila Kunis şi Ashton Kutcher, colegi în distribuţia serialului ”Anii '70 / That '70s Show”, s-au logodit în luna februarie.

Mila Kunis a jucat recent în filmul ”The Angriest Man In Brooklyn”, alături de Robin Williams, Peter Dinklage şi James Earl Jones, lansat pe marile ecrane nord-americane pe 23 mai, şi în ”Third Person / Dragoste la persoana a treia” de Paul Haggis, care a avut premiera în România pe 4 iulie. Pe 18 iulie va fi lansat un alt film ce o are în distribuţie pe Mila Kunis, lungmetrajul SF de aventuri ”Jupiter Ascending / Ascensiunea lui Jupiter”, în care actriţa joacă alături de Channing Tatum.