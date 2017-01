Milan Kundera, câştigătorul Premiului „Ovidius” de 10.000 euro

Bucurie mare, dar şi o umbră de tristeţe pentru iubitorii literaturii şi ai prozei lui Milan Kundera: marele câştigător al celui mai important premiu al Festivalului şi Colocviului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură” de la Neptun şi Mangalia, Premiul „Ovidius”, a fost şi marele absent al ediţiei cu numărul zece. Motivele absenţei, expuse, duminică seară, la Complexul Ambasador din Neptun, de către maestrul de ceremonii al galei de decernare a premiilor festivalului, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România (USR), Nicolae Manolescu, au fost multe.

Excentricităţi de scriitor... fără mail, fără telefon. „Milan Kundera trăieşte retras de peste două decenii, la fel ca şi celălalt mare romancier francez contemporan, Michel Tournier, undeva în apropiere de Paris, nu călătoreşte, nu-şi declară adresa, nu are e-mail, nici telefon. Poate fi contactat, aproape exclusiv, prin Editura Gallimard. Nu dă interviuri decât foarte rar, nu apare niciodată la televizori, iar la scrisori nu răspunde decât în împrejurări excepţionale”, a spus Nicolae Manolescu. Toate aceste lucruri au îngreunat demersul organizatorilor de a lua legătura cu romancierul francez de origine cehă, în vârstă de 82 de ani, dar „salvarea” a venit de la laureatul ediţiei 2010, Jean d\'Ormesson.

Kundera susţine financiar literatura română. „Graţie intervenţiei lui Jean d\'Ormesson, am reuşit să-l contactez la telefon şi să corespondăm. Trebuie să mărturisesc că am recurs şi la un mic truc, ca un fel de mesaj care trece numai de la scriitor la scriitor. Într-o scrisoare am scris următoarele cuvinte: „La chair est triste, hélas! et j\'ai lu tous les livres”. E un vers cunoscut pe care noi, românii, îl ştim. Noi ştim, în general, literatură străină binişor (n.r. vers din celebrul poem al lui Mallarme, „Brise marine”). Asta l-a făcut să-mi răspundă”, a spus Manolescu.

Celebrul romancier a uimit încă o dată prin faptul că a donat cei 10.000 de euro - valoarea Marelui Premiu „Ovidius” - Editurii Humanitas, care îl reprezintă în România, „pentru a fi folosiţi în sprijinul literaturii române”.

Antrenament pentru Nobel. „Pe Milan Kundera nu l-am convins să-şi învingă fobia de zbor cu avionul, pe care mi-a mărturisit-o. A precizat că vârsta şi boala îl împiedică să se urce în tren sau în maşină şi să suporte două zile de drum. Şi, vă rog să mă credeţi, nu i-am suflat o vorbă despre minunatele şosele şi căi ferate din România. Nu l-a convins nici sugestia că marele său prieten, Llosa, a primit Nobelul după Marele Premiu „Ovidius” de la Neptun (n.r. Premiul „Ovidius” i-a fost acordat lui Mario Vargas Llosa în anul 2005). Ultimul argument a fost acela că ar trebui să se antreneze şi el puţin cu un drum în România, dacă vrea să ia Premiul Nobel”, a spus, cu umor, Nicolae Manolescu.

„Vă rog să nu-mi consulaţi CV-ul pe internet”. Premiul i-a fost înmânat directorului Editurii Humanitas, Gabriel Liiceanu, care a dat şi citire - în română şi franceză - răspunsului trimis de Kundera lui Manolescu, în care semnatarul spune: „Credeţi-mă, premiul pe care mi l-aţi acordat mi-a făcut o foarte mare plăcere. Dată fiind iubirea mea pentru ţara dvs., iubirea mea pentru Cioran, vechiul meu prieten, admiraţia mea pentru Ionesco, care a fost pentru mine cel mai mare autor dramatic al secolului, vă rog să nu-mi consultaţi Curriculum-ul Vitae pe internet. El nu este valabil. Este valabil doar aşa cum apare în cărţile mele: „Milan Kundera, născut în 1929, în Cehoslovacia. În 1975, s-a stabilit în Franţa”. „Cred că între un autor şi editorul său trebuie să existe afinităţi elective. Acest lucru s-a întâmplat între Milan Kundera şi Humanitas. Sunt foarte mândru că sunt traducătorul lui Kundera în România”, a spus Gabriel Liiceanu. De asemenea, subsecretarul de stat în Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Irina Cajal, a dat citire mesajului ministrului Kelemen Hunor, cel care a acordat şi consistentul premiu.

Ognjen Spahic, un scriitor promiţător. Cel de-al doilea premiu al Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură”, în valoare de 5000 de euro, acordat de Primăria Mangalia şi USR, i-a revenit tânărului muntenegrean Ognjen Spahic, considerat de Nicolae Manolescu „scriitorul cel mai talentat şi original din ultimii ani”. Premiul a fost înmânat de consilierul Lucian Faliboga, de la cabinetul primarului municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, care a absentat din motive obiective. „Sper din tot sufletul că nu v-aţi simţit exilaţi aici”, a spus Faliboga, făcând trimitere la tema colocviului din acest an, „Literatura fără frontiere? Exil - Exil Interior - Exil în propria limbă”.

Juriul celei de-a X-a ediţii a Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură” a fost alcătuit dintr-o „frăţie literară”, cum a numit-o cu umor Manolescu, el însuşi membru al acesteia, alături de Gabriel Dimisianu şi Gabriel Chifu. Sesiunile de lecturi publice ale festivalului au fost dublate de colocviul cu tema „Literatura fără frontiere? Exil - Exil Interior - Exil în propria limbă”. Evenimentul a fost organizat de USR, cu sprijinul partenerilor tradiţionali, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Cultural Român şi Institutul Polonez, alături de Ambasada Israelului în România şi Flemish Literature Fund.