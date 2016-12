Miley Cyrus colaborează cu Woody Allen

Cântăreaţa și actrița Miley Cyrus va juca într-un nou proiect al lui Woody Allen, respectiv un serial realizat de cineastul american pentru serviciul video al grupului Amazon, informează Reuters. Woody Allen, în vârstă de 80 de ani, a acceptat la începutul anului trecut să scrie şi să regizeze primul său serial din carieră, o producţie în şase episoade, pentru grupul online Amazon. Miley Cyrus, în vârstă de 23 de ani, a confirmat luni, pe contul său de Instagram, că va juca în acest serial. Din distribuția filmului, a cărui acțiune va fi plasată în anii 1960, mai fac parte Woody Allen și Elaine May. Noul serial va cuprinde șase episoade de câte o jumătate de oră. Filmările pentru această producție vor începe în luna martie. Totodată, serialul, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, va avea premiera în acest an, conform ”The New York Times”.

Noul serial va fi difuzat în exclusivitate de platforma online Amazon Prime, deținută de grupul Amazon. Lansat ca o simplă librărie online, retailerul Amazon şi-a dezvoltat foarte mult activitatea în ultimii ani, lărgindu-şi gama de produse pe care le vinde şi dezvoltându-se în sectoare diferite. În ianuarie 2015, când grupul Amazon a anunţat că Woody Allen va regiza, pentru serviciul său online, un serial, cineastul a făcut o serie de comentarii autoironice despre implicarea sa în proiect: ”Nu ştiu cum am reuşit să mă bag în aşa ceva. Nu am nicio idee şi habar nu am cum să încep. După părerea mea, lui Roy Price, vicepreşedintele Amazon Studios, îi va părea rău”.

Woody Allen a realizat peste 48 de filme într-o carieră de 58 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul ”Hannah si surorile ei / Hannah and her Sisters”, şi acelaşi premiu pentru filmul ”Miezul nopţii în Paris / Midnight in Paris” din 2011. Pentru filmul ”Annie Hall”, din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenariu original. În 2014, filmul său ”Blue Jasmine” a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi ”Hannah Montana”, în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, ”Bangerz”. În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa.

