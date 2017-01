Miley Cyrus generează o nouă controversă

Deşi a obişnuit fanii şi presa cu gesturile sale şocante şi cu atitudinea pe care mulţi o consideră condamnabilă, cântăreaţa Miley Cyrus nu pare să renunţe la ideea de a deveni cea mai controversată vedetă din acest an. După ce a lansat deja două videoclipuri controversate, ”We Can't Stop” şi „Wrecking Ball”, şi a fost protagonista unor momente şocante la mai multe evenimente muzicale, Miley Cyrus le-a prezentat fanilor, pe contul său Instagram, un teaser pentru un nou single, intitulat „Adore You”, inclus pe albumul „Bangerz”. Cântăreaţa apare întinsă pe un pat şi pare să se atingă în zonele intime. Videoclipul piesei va fi prezentat fanilor pe data de 26 decembrie.

Miley Cyrus, care a fost în acest an în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa, a fost declarată de MTV Artistul Anului 2013. Miley Cyrus a stârnit reacţii diverse în rândul spectatorilor, dar şi al reprezentanţilor industriei muzicale, în luna august, la gala MTV Video Music Awards (VMA) de la New York, când, în timpul duetului cu Robin Thicke, tânăra artistă a apărut în bikini pe scenă şi a interpretat piesa „Blurred Lines” într-un mod provocator, ondulându-şi coapsele, cu limba scoasă mult afară şi jucându-se într-o manieră sugestivă cu o mănuşă uriaşă din spumă cu un deget ridicat în sus. În plus faţă de reprezentaţia ei de la VMA, primul album pe care Miley Cyrus l-a lansat în ultimii trei ani, „Bangerz”, s-a situat pe primul loc în nouă ţări diferite, înclusiv în SUA şi Marea Britanie. Miley Cyrus a generat noi controverse după ce a fumat, în timpul unui show transmis în direct la MTV, ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce a fost premiată la categoria cel mai bun videoclip, pentru piesa „Wrecking Ball”.