Miliardarul Comănescu vrea o halcă din Aeroportul „Kogălniceanu“

05:19:44 / 25 Septembrie 2014

Chiar asa sa fie?

Cineva a postat acest comentariu acum ceva timp intr-un alt articol legat de afacerile lui Comanescu cu Omv/Petrom: "Dupa vanzarea Petrom (al carei unic actionar este statul roman) catre OMV, in ianuarie 2010, statul a ramas cu 49% din cea mai importanta companie romaneasca de petrol si gaze. Astfel, orice inteprinde OMV Petrom afecteaza, in mod direct, interesele statului roman. Gabriel Comanescu, proprietarul companiei GSP (Grup Servicii Petroliere) cumpara de la OMV Petrom, pe o suma ridicol de mica, a carei provenienta ramane neclara, toate platformele de foraj si toate navele specializate offshore. Aceasta vanzare este un gest sinucigas si nu are nicio explicatie logica din partea OMV Petrom, in conditiile in care compania nu are concurent in industria petroliera offshore din zona Marii Negre, iar utilaje maritime specializate nu exista. Practic, aceasta vanzare deschide drumul spre capusarea companiei de catre GSP (Gabriel Comanescu). Cel mai bun exemplu il constituie nava Phoenix achizitionata de la Petrom la un pret de cca 500,000 euro si care a fost inchiriata imediat dupa cumparare catre … tot Petrom (vanzatorul ei!!!) cu 30,000 euro/zi, adica 900,000 euro pe luna (incredibil, dar adevat !!!) OMV a avut numit manager al diviziei E&P (Exploration & Production) offshore in Romania pe Bruno Siefken care, din pozitia pe care o ocupa, l-a promovat rapid pe tanarul Gabriel Selischi. Fara nicio justificare si fara viza bordului director, in 2007, Bruno Siefken vireaza in avans, catre GSP, 17.000.000 EUR pentru lucrari de foraj preconizate a fi efectuate in viitor. Conducerea OMV la acea data, mai vigilenta decat acum, il cheama pe Bruno Siefken la sediul central al OMV la Viena si sigileaza in regim de urgenta biroul acestuia din sediul OMV Petrom din Ploiesti. In aceeasi zi, i se suspenda telefonul si se comunica intregului personal ca nu mai face parte din colectiv si este interzisa orice fel de comunicare profesionala cu el. Managerul diviziei E&P este Peter Zeillinger, in timp ce omul lui Bruno Siefken si al lui Gabriel Comanescu, Gabriel Selischi, ramane in sistem si isi continua discret ascensiunea. Imediat dupa concedierea sa din OMV Petrom, Bruno Siefken, este numit Vicepresedinte al GSP si, mai tarziu, Senior Vicepresedinte al Upetrom Grup (fosta uzina de utilaj petrolier ,,1 Mai " din Ploiesti - achizitionata fraudulos de Gabriel Comanescu in timpul relatiei cu Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vantu si sindicatele Petrom). Din pozitia de monopol si mai ales prin suportul fara limite datorat prieteniei cu Gabriel Selischi, GSP impune propriile interese in OMV Petrom, in special celor de la foraj, cu ajutorul lui Alexandru Schlett, seful de departament: se achizitioneaza instalatii si lucrari inutile, cu valori astronomice, se intarzie lucrari, se platesc zile de stationare nejustificate, s.a.m.d. La 1 septembrie 2013, pe functia din care a fost destituit in 2007 Bruno Siefken, este numit Gabriel Selischi (membru si in bordul director al OMV Petrom), mana dreapta a lui Gabriel Comanescu. Din acest moment, incasarile GSP nu mai au nevoie de nicio explicatie: Gabriel Selischi in rol principal si Alexandru Schlett la OMV Petrom Bucuresti, Asset X Petromar Constanta, Wolfgang Leeb si Cristian Basaram sunt toti controlati de Gabriel Comanescu. Infractiunile nesanctionate se tin lant, ultima din acest sir fiind accea ca GSP a impus in operare pentru OMV Petrom platforma de foraj GSP Uranus, sub pavilion VANUATU, o relicva din anul 1980, adusa in Constanta in 2013, revopsita si prezentata ca o capodopera. In ciuda faptului ca in industria petroliera offshore, unde riscurile de dezastre ecologice sunt enorme, operatorii incearca sa utilizeze tehnologie de ultima generatie, sub presiunea lui Selischi si Schlett, s-a nascocit repede „de lucru” pentru GSP Uranus, intr-un alt contract pagubos pentru OMV Petrom. GSP Uranus scoate la lumina si coruptia sistemului bancar, platforma fiind achizitionata prin contractarea unui credit garantat de stat dar neacoperit de GSP, prin intermediul domnului Paul Ichim de la EximBank – o “bomba cu ceas” pentru sistemul national de creditare in cazul executarii garantiilor de stat – cu atat mai mult cu cat valoarea creditului este de 30 de milioane de euro, iar participatia declarata de GSP la investitie, doar 14 milioane de euro. De la fraudarea licitatiei – castigata de un utilaj inexistent la acea data (GSP Uranus), pana la implementare – cand platforma nu era gata de operare la data impusa de caietul de sarcini, respectiv 7 martie 2014, totul se bazeaza pe fals. Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, Gabriel Comnescu uita sa plateasca salariile angajatilor cu lunile, iar veniturile sale nu se varsa deloc, asa cum ipocrit se lauda, in bugetul statului roman, pentru ca operatiunile sale financiare se desfasoara tot prin state faimoase, ca VANUATU (NAVYMAR – compaania inregistrata in CIPRU, intarzie salariile cate jumatate de an, iar angajatii au contributiile sociale neplatite)...."