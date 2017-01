Miliardele de euro „băltesc” deasupra noastră

Banca centrală este pregătită să reducă anul viitor nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în lei, precum şi pentru pasivele în valută, dar piaţa are acum un exces de lichiditate de 2 miliarde euro, a spus ieri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „În piaţa monetară din România, BNR face ce nu face, de regulă, o bancă centrală - lansează lichiditate. Media este de două miliarde, atât este excesul, însă economia este un covor peste care a fost o secetă. S-a făcut o pojghiţă, stă lichiditatea deasupra, dar nu vrea să intre în economie”, a explicat guvernatorul. El a pornit de la constatarea că opinia publică ajunge să gândească, influenţată de mass-media, că singurul lucru care lipseşte din economie sunt banii. Isărescu a mai arătat că banca centrală a introdus RMO la pasivele în valută în 2006 - 2008 pentru a descuraja creditul în euro, dolari sau franci elveţieni, într-un moment în care „creştea ca nebunul, în special pe partea împrumuturilor negarantate pentru persoanele fizice, care ocupa 80% din piaţă”. De la începutul crizei, însă, BNR a redus RMO la euro de la 40 la 20%. „Suntem gata s-o reducem în continuare, anul viitor. Mai avem RMO în lei, de 15%, vrem s-o reducem, dar mai sunt şi pe acolo vreo 16 miliarde lei în exces, adică patru miliarde euro”.