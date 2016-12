Milioane de euro pentru irigaţii

Modernizarea infrastructurii de irigaţii ar putea transforma Agricultura în motorul economiei româneşti şi, din acest motiv, a fost luată decizia suplimentării bugetului Măsurii 125 pentru investiţii în irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare cu 60 de milioane de lei, după cum a arătat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Astfel, în urma realocărilor financiare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Ministerul Agriculturii, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), pune la dispoziţia celor care vor să investească în irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare suma de 60 milioane de euro. Banii sunt disponibili în cadrul sesiunii ce se va desfăşura în perioada 3 septembrie - 15 octombrie 2012, pentru Măsura 125 - componenta „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”. „Este o suplimentare de fonduri pe care eu am mizat şi pe care am propus-o spre aprobare Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Aprobarea este un punct important în realizarea demersului la care m-am angajat încă de la preluarea mandatului de ministru: pregătirea resurselor necesare pentru refacerea sistemului de irigaţii. Modernizarea infrastructurii de irigaţii ar putea transforma agricultura în motorul economiei româneşti”, a declarat Constantin. În plus, şeful de la Agricultură a subliniat că pune un mare accent pe optimizarea costurilor pe care fermierii le au pentru a iriga. „Motoarele care funcţionează în cadrul staţiilor de pompare sunt de 20, chiar şi de 40 de ani în funcţiune, de aceea costurile pe care le au fermierii sunt extrem de mari. În acest context, modernizarea întregului sistem este vitală”, a precizat ministrul Constantin.