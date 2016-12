În preambulul Zilei Mondiale a Mediului, Fundaţia PRAIS, iniţiatoare a Mişcării Naţionale de Plantări „Milioane de Oameni, Milioane de Copaci”, anunţă că, de la lansare, în septembrie 2006, şi pînă în luna mai 2009, mişcarea a înregistrat un număr record de plantări la nivel naţional: peste 38.000.000 de arbori şi peste 11.000.000 de plante şi arbuşti. Aceste rezultate au fost posibile datorită implicării extraordinare a peste 500 de organizaţii, 59.000 de voluntari şi 66.000 de angajaţi. „Mişcarea este recunoscută oficial de United Nations Environment Programme (UNEP), iar din acest an „Milioane de Oameni, Milioane de Copaci” se derulează sub sigla UNEP şi a programului său global „Plant for the Planet”. Această recunoaştere marchează contribuţia noastră la programul de mediu al Naţiunilor Unite - campania „Un Miliard de Copaci” - ceea ce reprezintă o deosebită onoare atît pentru Fundaţia PRAIS, cît şi pentru partenerii săi”, a declarat preşedintele Fundaţiei PRAIS, Silvia Bucur. Platforma de comunicare a mişcării este website-ul www.milioanedecopaci.ro, care a înregistrat, în ultimele tre luni, o creştere a traficului avînd vizitatori atît din România, cît şi din alte 10 ţări, precum: Germania, SUA , Italia, Spania, Marea Britanie, Italia, Franţa, Rusia şi Austria. În trei ani, voluntarii PRAIS Corporate Communications au derulat 25 de campanii de informare directă în 41 de judeţe, adresate către peste 5.000 de companii, instituţii şi ONG-uri. Mişcarea naţională de plantări este deschisă tuturor companiilor, fundaţiilor, organizaţiilor şi instituţiilor din România. Ministerul Mediului şi Garda Naţională de Mediu sînt parteneri ai mişcării. Aceste rezultate au fost posibile şi datorită sprijinului deosebit acordat de la lansare de către companiile URSUS Breweries - membru fondator, Lafarge România şi Smithfield România. De la prima ediţie, mişcarea naţională de plantări a fost nominalizată la secţiunea cel mai bun program CSR de mediu de către International Public Relations Association (IPRA), în cadrul competiţiei sale internaţionale „IPRA Golden World Awards”. Anual, de Ziua Mondială a Mediului, cele mai active fundaţii, şcoli, primării, companii, direcţii şi ocoale silvice, precum şi alte organizatii, care înregistreaza numărul cel mai mare de plantări, sînt premiate cu trofeul Milioane de Oameni, Milioane de Copaci.