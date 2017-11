Milioane de persoane au beneficiat de tratament pentru hepatitele B și C

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a raportat un rezultat pozitiv înregistrat la nivel global în lupta contra hepatitei virale, cu o cifră-record de 3 milioane de persoane care au beneficiat de tratament pentru hepatită C în ultimii doi ani, informează DPA, scrie Agerpres. De asemenea, alte aproximativ 2,8 milioane de persoane au început un tratament de lungă durată pentru hepatita B în 2016. ''Am constatat o creștere de aproape cinci ori în ultimii cinci ani a numărului țărilor care dezvoltă planuri la nivel național pentru eliminarea hepatitelor virale care pun în pericol viața'', a declarat Gottfried Hirnschall, directorul Departamentului de programe globale pentru HIV și hepatite din cadrul OMS. ''Aceste rezultate oferă speranța că eliminarea hepatitei poate să devină și va deveni realitate'', a adăugat el. Cu toate acestea, hepatita cauzează peste 1,3 milioane de decese anual, notează sursa citată. Finanțarea rămâne o constrângere majoră, majoritatea statelor fiind lipsite de resursele financiare adecvate pentru a susține serviciile-cheie în domeniul hepatitei, conform OMS, aceasta subliniind nevoia de a extinde măsurile de testare și diagnostic pentru hepatita B și C.

Potrivit estimărilor din 2015, una din zece persoane care trăiesc cu hepatita B și una din cinci persoane care au hepatita C sunt conștiente de existența acestor infecții.

OMS a publicat cifrele înaintea World Hepatitis Summit din 2017, eveniment ce are loc în Sao Paulo, Brazilia.