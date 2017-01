Milioane de români, acţionari la firme străine

Cei aproximativ patru milioane de români care contribuie la unul din fondurile de pensii obligatorii administrate privat sunt acţionari, fără să ştie, la companii precum BMW, Mercedes, Orange sau Louis Vuitton. Opt din cele nouă fonduri de pensii obligatorii administrate privat şi-au publicat, pentru prima dată, situaţia detaliată a investiţiilor. Fondurile au investit aproximativ 130 de milioane de lei în acţiuni străine, printre acestea numărându-se BMW, Daimler sau Louis Vuitton, şi 308 milioane de lei în obligaţiuni corporatiste, precum cele emise de Royal Bank of Scotland, Lloyds sau Bank of Ireland. De asemenea, cele opt fonduri au făcut plasamente şi pe Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 300 de milioane de lei, în acţiunile celor cinci SIF-uri, dar şi în Petrom şi BRD. În acelaşi timp, investiţiile în obligaţiunile emise de companii din România se ridicau la 50 de milioane de lei. Aproximativ 2,2 miliarde de lei, reprezentând două treimi din activele cumulate ale fondurilor, sunt investite în titluri de stat româneşti. ING, cel mai mare fond de pensii din România, are investiţii de peste 100 de milioane de lei în bursele din Polonia, Ungaria, Cehia şi Austria, şi 140 de milioane de lei investiţi în obligaţiuni corporatiste străine. În 2010, randamentul portofoliului de acţiuni al fondului a fost de 22%. La rândul său, Generali, al treilea cel mai mare administrator de pensii obligatorii, prin fondul Aripi, a investit 14,6% din active în acţiuni. Pe Bursa de Valori Bucureşti, investiţiile sale se ridicau la 36 de milioane de lei, iar, pe pieţele străine, la 15 milioane de lei, având plasamente în Erste Bank, Siemens şi Basf. “Este o bilă neagră pentru România că fondurile de pensii, în doar patru ani de funcţionare, au deja expuneri ridicate pe pieţele externe. Poate s-au grăbit ieşind pe pieţele externe, însă trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că piaţa locală de capital nu oferă nici lichiditate şi nici emitenţi de anvergură de care au nevoie fondurile de pensii. Poate şi din această cauză, prezenţa fondurilor de pensii private este încă nesemnificativă la Bursa de Valori Bucureşti”, a declarat directorul general adjunct al societăţii de brokeraj Intercapital Invest, Adrian Lupşan.