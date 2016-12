Militar american de elită, condamnat pentru că a dezertat şi s-a înrolat în Legiunea Străină

Un tânăr ofiţer american, unul dintre cei mai buni din promoţia sa de la prestigioasa Şcoală Militară West Point din Statele Unite, a fost condamnat pentru dezertare, după ce s-a înrolat în Legiunea Străină, relatează AFP. Un tribunal american l-a condamnat pe sublocotenentul Lawrence J. Franks Jr. la patru ani de închisoare şi la excluderea din armata americană, pentru că şi-a abandonat unitatea, în 2009, scrie The New York Times (NYT). În prezent în vârstă de 28 de ani, el a declarat în Curtea Marţială că avea impulsuri sinucigaşe de mai mulţi ani. Însă condiţiile dificile din Legiunea Străină i-au permis să scape de drepresie, a spus tânărul. "Aveam nevoie să fiu ud, să-mi fie frig şi foame", a declarat el pentru ziarul american, înainte de condamnare. "Aveam nevoie de viaţa istovitoare pe care am găsit-o in Legiune", a adăugat el. Sublocotenentul a fost dat dispărut de la unitatea sa medicală de la Fort Drum, în statul New York (nord-est). Fără să-şi informeze familia, el a luat un zbor către Paris şi s-a înrolat pentru o perioadă de cinci ani Legiunea Străină. Acest corp de elită al armatei franceze, creat în 1831, permite recruţilor să-şi schimbe identitatea şi să-şi facă o nouă viaţă. Devenit legionarul Christopher Flaherty, americanul începe de jos şi înregistrează o ascensiune rapidă, marcată de numeroase decorări. Între altele, el a efectuat misiuni în Republica Centrafricană şi la Djibouti, a fost însărcinat cu securitatea generalului de brigadă Laurent Kolodziej, comandantul Armatei franceze în Mali în timpul intervenţiei militare din 2013 împotriva rebelilor islamişti, potrivit NYT. "Este un bărbat pe care nu-l voi uita niciodată şi de care voi rămâne alături pentru totdeauna", a declarat Kolodziej, depunând mărturie prin videoconferinţă în Curtea Marţială. "Este mai mult decât un soldat înnăscut, este un gentleman înnăscut. Mi-ar plăcea să am zece oameni ca el în echipa mea şi aş fi cel mai fericit dintre generali", a subliniat el. La încheierea contractului de cinci ani, în martie 2014, Lawrence Franks a părăsit Legiunea şi s-a predat la o bază a armatei americane din Germania, pentru a-şi revedea familia şi a-şi înfrunta responsabilităţile, scrie ziarul. Procurorii militari l-au acuzat că şi-a neglijat îndatoririle şi a provocat probleme de securitate unităţii sale, afirmând că tânărul militar a dezertat pentru a evita să fie trimis în Afganistan un an mai târziu. Însă el a declarat că nu putea să aştepte atât de mult timp. "Mă simt foarte prost pentru durerea pe care am produs-o familiei mele, pentru perturbarea unităţii mele", a declarat el. "Dar nu regret ceea ce am făcut - nimic, bine sau rău - pentru că acest lucru mi-a salvat viaţa", a subliniat tânărul.