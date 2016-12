Militari americani pe teritoriul României, fără număr

19:32:56 / 02 Aprilie 2015

Sa nu ne miram de pozitia Rusiei

Cred ca nu ne dam seama ce consecinte are atitudinea noastra! Eliminarea contingentarii trupelor straine p teritoriul national este deja perceputa la Moscova ca un act de adversitate! Cu asemenea politicieni de doi bani cu diplomatie zero sunt in mare pericol! Nici bulgarii nici ungurii nici cehii nici polonezii nu au facut asa ceva! Si sunt in NATO si UE! Sper sa ne ajute Dumnezeu! Ca pe aici in neocolonie nu mai avem oameni de stat!