Militarii americani au fost colindați de copii

Brigada 9 Mecanizată Mărășești le-a pregătit, ieri, o surpriză militarilor americani aflați în Baza Militară de la „Mihail Kogălniceanu“. Astfel, copiii de la Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni“ și un grup de colindători de la Arhiepiscopia Tomisului i-au vizitat pe militarii americani dislocați și aflați în tranzit la baza de la „Mihail Kogălniceanu . „Am încercat, prin intermediul acestui proiect, să aducem o parte din spiritul Crăciunului și la militarii americani din baza de la „Mihail Kogălniceanu“. Am organizat acest program artistic pentru că și noi am simțit de Crăciun, fiind departe de casă, că orice felicitare și colind, venite chiar și de la un necunoscut, ne bucurau sufletele. Militarii americani vor avea, în această perioadă a Sărbătorilor de Iarnă, un program specific tradițiilor americane“, a declarat comandantul Brigăzii 9 Mecanizată, col. Adrian Soci.

FELICITĂRI La finalul spectacolului, copiii le-au dat militarilor americani felicitări făcute de ei, în care le-au urat „Sărbători fericite“. „Sunt la „Mihail Kogălniceanu“ de cinci luni și mai am de stat încă șase luni. Este a doua oară când îmi petrec Sărbătorile de Crăciun departe de familie. Este greu, dar am acasă o soție puternică și mă susține. Sper că vor avea parte de Sărbători frumoase, deși eu nu sunt acolo. Spectacolul de astăzi (n.r. - ieri) ne-a făcut să ne simțim ca acasă și să uităm, pentru câteva clipe, distanța care ne desparte de cei dragi“, a spus caporalul Jacob Ryan. „Mi-a plăcut foarte mult. Sper ca familia mea să aibă parte de Sărbători fericite. Am primit o felicitare și sunt foarte mândru. Eu am două fete acasă, una are șapte ani, iar cealaltă are 16 ani, așa că am trăit la maximum acest spectacol. Fiind departe de casă, acești copii m-au făcut fericit“, a adăugat Gomez Berrios. Militarii americani le-au oferit copiilor, la finalul spectacolului, dulciuri.