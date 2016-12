Militarii români, pregătiţi să lupte împotriva teroriştilor

INTERVENŢIE FULGER 20 de militari români şi americani au ocupat poziţii de atac la câteva zeci de metri de o tabără de insurgenţi. Militarii au primit informaţii că teroriştii au pus aici bazele unei fabrici de bombe artizanale şi că pregătesc atacuri asupra convoaielor militare. În doar câteva minute tabăra teroriştilor a fost înconjurată, atacul fiind deschis de Humvee-urile americane care lansează asupra bazei teroriste o salvă de grenade. Odată ce drumul a fost deschis, din spatele unui nor de fum, intră în acţiune militarii români şi americani. În doar trei minute, majoritatea teroriştilor au fost lichidaţi, cei care au supravieţuit atacului fiind preluaţi de maşinile blindate. Pe câmpul de luptă intră în acţiune şi medicii care acordă îngrijiri medicale răniţilor şi îi pregătesc pentru evacuarea zonei. Baza teroristă este distrusă, iar la cinci minute după declanşarea atacului, militarii părăsesc zona. Acesta a fost scenariul exerciţiului pregătit pentru festivitatea de încheiere a aplicaţiei Black Sea Rotational Force (BSRF) 2011. Organizatorii spun că ceea ce au pus în practică militarii sunt frânturi din misiunile cu care se pot întâlni în teatrele de război şi că asemenea exerciţii pot face diferenţa dintre viaţă şi şi moarte într-o situaţie reală de luptă.

EXERCIŢIU MULTINAŢIONAL Peste 4.500 de militari din 13 ţări au fost instruiţi, în decursul a aproape şapte luni, de militarii americani din US Marines Corps în cadrul exerciţiului BSRF 2011. În România, aproape 800 de militari din SUA, Azerbaidjan, Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Georgia, Macedonia, Serbia, Polonia, Moldova şi Ucraina s-au antrenat în Poligonul Babadag, Şcoala de Subofiţeri Piteşti, Centrul Administrativ Aerodromul „Mihail Kogălniceanu“, Hotelul Militar Constanţa, Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare, Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, Poligoanele de paraşutare de la Bobocu şi Câmpia Turzii. Taberele de instrucţie au constat în module de instruire Acţiuni Contra-insurgenţă, activităţi de paraşutare, exerciţii de evacuare medicală şi simpozioane pentru pregătirea subofiţerilor.

O SĂ NE LIPSEASCĂ CONSTANŢA După aproape şapte luni petrecute în România militarii americani spun că le este greu să plece de aici. „Experienţa noastră în România a fost una extraordinară. Suntem foarte fericiţi că am avut ocazia să lucrăm împreună. Ne-am simţit foarte bine aici şi atât mie cât şi soldaţiilor mei ne va veni foarte greu să plecăm. Vom simţi lipsa oamenilor, o să ne fie dor de Constanţa, Staţiunea Mamaia şi Mihail Kogălniceanu. Am făcut foarte multe misiuni speciale prin care am reuşit să acoperim o serie largă de operaţii. Genuri de exerciţii prin care militarii s-au putut familiariza cu tipul de intervenţii din Irak. Este o lume periculoasă acolo“, a declarat lt. col. Nelson Cardella, comandantul exerciţiului BSRF 2011. În acelaşi timp, militarii români spun că au avut ce învăţa. „Puşcaşii marini au în spate cu o experienţă foarte mare din teatrele de operaţii. Asemenea exerciţii cresc nivelul de performanţă al militarilor din companie. Am învăţat tehnicile şi procedurile în care se desfăşoară raidurile, modul în care se intră într-un obiectiv şi felul în care sunt trataţi ostaticii“, a declarat căpitanul Claudiu Vişan din cadrul Batalionului de Infanterie Marină al Forţelor Navale. La exerciţiul BSRF 2011, România a participat cu peste 200 militari din cadrul Batalionului de Infanterie Marină al Forţelor Navale, o companie de infanterie din Forţele Terestre, un detaşament căutare-salvare şi un elicopter din cadrul Forţelor Aeriene.