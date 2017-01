Militarii români şi americani se antrenează la Babadag

120 de soldaţi români şi americani care iau parte la exerciţiul bilateral „Proof of Principle 2007” pleacă astăzi la poligonul de la Babadag, unde se vor antrena împreună timp de o săptămînă. „La sfîrşitul acestei săptămîni pe care o vor petrece la Babadag, cei aprox. 120 de militari se vor întoarce în baza de la Mihail Kogălniceanu, iar în locul lor vor pleca alţi 120 de soldaţi”, a declarat Troy Darr, purtătorul de cuvînt al Joint Task Force East. Deplasarea de la Mihail Kogălniceanu la Poligonul Babadag şi retur se va efectua în cadrul unor coloane militare constituite din tehnică pe roţi (transportatoare autoamfibii blindate, transportatoare blindate uşor de tipul HMMWV şi autocamioane). Coloanele militare sînt însoţite şi escortate de către echipaje ale Poliţiei Militare Române. „Proof of Principle 2007”, cel mai mare exerciţiu româno-american, a debutat pe 17 august, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Scopul exerciţiului este verificarea potenţialului de instruire în comun a trupelor române şi americane, subunităţile mixte urmînd să participe la misiuni de cercetare, operaţiuni urbane, ambuscadă şi reacţie la ambuscadă, patrule de prezenţă, primul ajutor sau punctul de control trafic. La exerciţiu iau parte şi pînă la 270 de militari români. Colonelul Eugen Romanescu, co-directorul român al exerciţiului, a apreciat că „Proof of Principle 2007” reprezintă începutul unei etape noi în pregătirea trupelor române, amintind că unul dintre obiectivele principale ale Forţelor Terestre, în 2007, este acela de a eficientiza instruirea militarilor români în spiritul devizei „ne antrenăm aşa cum luptăm”.