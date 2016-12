Militarii români zboară cu avioane „expirate”

Trupele Ministerului Apărării (MapN) folosesc în continuare vechile avioane de transport Antonov, care trebuie să iasă din uz în acest an, cu toate că ele trebuia să fie schimbate cu aparatele Spartan încă din 2008. Reprezentanţii MapN susţin că întârzierile succesive în recepţia avioanelor au fost legate fie de lipsa banilor, fie de situaţii de forţă majoră apărute la producătorul aparatelor, respectiv firma Alenia Aeronautica din Italia. Primele plăţi ar urma să se facă abia anul acesta, ministerul urmând să achite aprox. 15% din contractul de peste 219 milioane de euro. În schimbul celor aprox. 34 de milioane de euro, MApN estimează că va primi două sau trei avioane Spartan, deşi costul unui singur produs cu tot cu suportul logistic este de peste 30 de milioane de euro, conform contractului. MApN a selectat avionul C-27J al Alenia în decembrie 2006, în urma unei licitaţii organizate pentru avioanele de transport. La licitaţie s-a înscris şi firma EADS cu avionul CASA C-295. Compania spaniolă EADS a contestat rezultatul licitaţiei, iar Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor a decis, ulterior, anularea licitaţiei pentru că au fost încălcate principiile de nediscriminare şi tratament egal. Decizia CNSC a fost atacată de Alenia Aeronautica la Curtea de Apel Bucureşti, care a dat câştig de cauză firmei italiene. Astfel, Armata Română va primi şapte avioane de transport mediu-curier C 27 J Spartan, pentru care trebuie să plătească aproximativ 220 milioane de euro. Primul termen de livrare propus de partea italiană a fost sfârşitul anului 2007. Ulterior, s-a stabilit de comun acord ca primul Spartan să fie oferit Forţelor Aeriene Române la sfârşitul anului 2008. Planurile iniţiale ale MApN prevedeau ca noile aeronave de transport Spartan să înlocuiască avioanele de producţie sovietică AN24, AN26 şi AN 30 din dotarea Armatei române, urmând să fie folosite împreună cu avioanele C 130 Hercules.