Miliţienii, Ana şi merele

În ultima vreme, serviciile rutiere au descoperit că Ana are foarte multe mere, motiv solid pentru a fi trecută în rezerva iliciţilor. În fapt, au depistat foarte mulţi analfabeţi pe şosele. Cartea lor de căpătîi rămîne permisul de conducere. E drept, nu înţeleg nimic nici din conţinutul lui! Spun unii că ar fi fost mai simplu dacă ar fi avut mai multe poze, nu numai pe cea a titularului. Dată fiind situaţia creată, foştii miliţieni au fost promovaţi pe post de cadre didactice. Alfabetizarea pe şosele, o acţiune fără precedent, cade direct în sarcina lor. Se presupune că miliţienii ştiu mai multă carte decît analfabeţii cu permis de conducere la purtător. Prima lecţie predată - “Ana are mere”. Cînd se merge în coloană, chiar bară la bară, se recomandă astfel de exerciţii cu Ana. Cei din clasele avansate au ajuns la litera mare E. Au categoriile A, B, C, D şi E. În rest, nu au habar de alfabet şi nu dau doi bani pe Ana care are mere. “Bre, zice unul, eu o vreau pe Ana cu lovele, că de mere m-am săturat!”. În diverse intersecţii, chiar curbe periculoase, agenţii de circulaţie predau alfabetul cocoţaţi pe stîlpi. Testele de circulaţie au fost înlocuite cu cele de cultură generală. Analfabeţii sînt puşi să silabisească în cor diverse fraze de uz general. Cum au luat ăştia examenul de conducere la sală? Prin semne. Sînt şoferi care nu ştiu să citească nici plăcuţele de la intrarea în diverse localităţi, motiv pentru care merg pînă li se termină benzina sau motorina. Se uită în cărţi precum viţelul la poarta nouă. “De ce trebuie să învăţăm să citim? Eu ştiu că atunci cînd sîntem la volan e musai să fim atenţi în trafic. Nu mă risc să citesc cînd conduc…” Aceasta a fost observaţia de bază a unui şofer oprit de agenţii de circulaţie pentru o dictare de rutină. Zilele trecute, am fost nevoit să parcurg o distanţă destul de mare bară la bară. Am făcut gălăgie, ce-i drept, dar, în cele din urmă, m-am potolit şi m-am resemnat. Un poliţist mi-a zis că patru analfabeţi cu permis au fost prinşi în trafic şi dau extemporal la geografie. De ce la geografie? Ca să termine şi ei opt clase. În loc de fluier, agenţii de circulaţie din brigada alfabetizare vor fi dotaţi cu clopoţel pentru adunarea în clase. În funcţie de caracteristicile drumului, alfabetizarea se poate face în pantă sau pe serpentine. Nutresc speranţa că Ana miliţienilor are mai multe mere decît Ana analfabeţilor. În prima etapă, analfabeţii trebuie să-şi recunoască singuri poza şi să se dea în gît la primul post de poliţie. Dialogul dintre poliţistul de la circulaţie şi analfabet este unul curat. Adică, vreau să zic, nu e pe vorbe, ci pe muteşte. E mai simplu şi la semnătură, pentru că, se ştie, dumnealui foloseşte degetul înmuiat în salivă. Un analfabet cu permis de conducere nu o să conteste niciodată un proces verbal. Cel mult, din cîte am văzut la viaţa mea, o să rîdă ca prostul. Mai tragic este cînd se întîlneşte un analfabet de la circulaţie cu un analfabet cu permis de conducere…