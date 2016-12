Miljkovic şi compania au sosit la Constanţa

Ieri au sosit în România voleibaliştii de la Fenerbahce Grundig Istanbul, care vor juca în această seară, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor, cu vicecampioana României, CVM Tomis Constanţa. Campioana Turciei a ajuns în România ieri la prânz, s-a cazat la hotelul Malibu din Mamaia şi aseară s-a antrenat în Sala Sporturilor. Din lotul deplasat la Constanţa de antrenorul italian Daniele Bagnoli nu lipsesc vedetele lui Fener, respectiv cubanezul Leonel Marshall, italianul Matej Cernic, sârbul Novica Bjelica sau turcii Ahmet Tocoglu şi Arslan Ekşi, dar nici superstarul Ivan Miljkovic.

„Prea multe nu ştiu despre echipa din Constanţa. Ştiu că are doi jucători din Serbia, Terzic şi Bojovic, dar despre ceilalţi nu ştiu prea multe. Am văzut că în meciul cu Dinamo Moscova a jucat bine, chiar dacă a pierdut. Cu siguranţă jocul va fi foarte disputat, pentru că ambele echipe au zero puncte şi vor încerca să demonstreze că sunt mai bune în cele două meciuri directe. Pentru noi, meciul de la Constanţa este cel în care vom încerca să obţinem prima victorie în acest sezon al Ligii Campionilor. Poate că nu suntem în cea mai bună formă la ora actuală, pentru că am avut destule probleme la echipă, dar sper să învingem la Constanţa”, a declarat fostul internaţional sârb.

„Este un meci crucial pentru ambele echipe, care încă mai au speranţe de a ajunge în Cupa CEV. În opinia mea, primele două locuri în grupa noastră vor fi ocupate de Moscova şi Belchatow, care sunt prea puternice pentru noi. Este un moment dificil pentru echipa mea. Mulţi jucători, printre care Marshall şi Ekşi, au pierdut o parte din pregătire, fiind accidentaţi, apoi au ratat şi mai multe meciuri oficiale. Am început bine sezonul, am câştigat Supercupa Turciei, dar nu am reuşit să şi continuăm la fel de bine”, a spus Bagnoli.