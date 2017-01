Milla Jovovich așteaptă din nou barza

Milla Jovovich, în vârstă de 38 de ani, a anunţat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, actriţa având deja împreună cu soţul ei, Paul Anderson, producătorul francizei ”Resident Evil”, o fetiţă în vârstă de 6 ani, Ever Gabo Anderson. De asemenea, Milla Jovovich a anunţat că filmările pentru ”Resident Evil: The Final Chapter” vor fi oprite până când se va naşte copilul. ”O luni fericită tuturor. Iniţial, aceasta trebuia să fie o postare în care să vă spun cât de încântată sunt că voi călători în Cape Town, Africa de Sud, pentru a începe să lucrez la ”Resident Evil: The Final Chapter”. Dar soţul meu, Paul, şi cu mine tocmai am descoperit că vom avea încă un copil!!!”, a scris, luni, Milla Jovovich pe pagina sa de Facebook.

Milla Jovovich, care este căsătorită cu regizorul Paul W.S. Anderson, a declarat la începutul lunii august că îşi doreşte un al doilea copil, spunând că nu vrea ca diferenţa de vârstă dintre fiica ei, Ever Garbo, în vârstă de 6 ani, şi viitoarea soră a acesteia să fie prea mare. ”Dacă nu o fac acum, pe măsură ce îmbătrânesc va fi mai dificil. Ever mereu vorbeşte despre cât de mult îşi doreşte să fie sora mai mare. Trebuie să o fac înainte ca ea să fie prea mare pentru a-i mai plăcea acest lucru. Nu am tot timpul din lume pentru a mă gândi la asta”, a mai spus Milla. Actriţa este mulţumită să stea acasă şi să fie mamă şi spune că a refuzat oferte pentru filme, pentru a petrece timp cu fiica ei.

De origine ucraineană, Milla Jovovich este un fost manechin de succes care a reuşit apoi să îşi construiască o carieră în cinematografie, cu roluri în filme precum ”Al cincilea element” şi cele din franciza ”Resident Evil”, regizate de soţul ei, cu care s-a căsătorit în 2009. Paul W.S. Anderson, în vârstă de 49 de ani, este cunoscut pentru filme precum ”Nebunia cumpărăturilor / Shopping”, ”Mortal Kombat” sau ”Cursa mortală / Death Race”, cu Jason Statham în rolul principal.

CHRISTIAN BALE, TATĂ CU REPETIȚIE Actorul galez Christian Bale şi soţia sa, Sibi Bale, au devenit, recent, părinţii unui băieţel, cuplul având şi o fetiţă de 9 ani. Christian Bale, în vârstă de 40 de ani, şi Sandra Sibi Bale, în vârstă de 44 de ani, s-au căsătorit în anul 2000 şi au împreună o fetiţă, Emmeline. Despre noul membru al familiei nu se ştiu foarte multe informaţii, cuplul păstrând discreţia în ceea ce priveşte viaţa lor privată. Într-un interviu acordat revistei ”Esquire” în 2010, Christian Bale a vorbit despre ce înseamnă rolul de părinte pentru el, spunând că îi place tot ceea ce îi place şi fiicei sale şi că ar putea vorbi despre ea la nesfârşit.

Galezul Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important. Astfel, Christian Bale a atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când a jucat în filmul ”Imperiul soarelui” (1987). Recent, Christian Bale a jucat în filmul ”Ţeapă în stil american / American Hustle”, de David O. Russel, rolul escrocului Irving Rosenfeld, pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar 2014, la categoria cel mai bun actor în rol principal. Sandra Sibi Bale, cunoscută şi sub numele de Sibi Blazic, s-a născut pe 14 aprilie 1970, în Chicago. Fost model şi make-up artist, este cunoscută pentru colaborările la filmele ”Cavalerul negru: Legenda renaşte / The Dark Knight Rises” (2012), ”Tinereţe furată / Girl, Interrupted” (1999) şi ”George, trăznitul junglei / George of the Jungle” (1997).