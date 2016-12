Milla Jovovich s-a căsătorit cu regizorul Paul W. S. Anderson

Actriţa Milla Jovovich şi regizorul Paul W. S. Anderson s-au căsătorit sîmbătă, în cadrul unei ceremonii private, care a avut loc în locuinţa lor din Beverly Hills. Printre cei circa 50 de oaspeţi prezenţi la ceremonie s-au numărat actorul Patrick Dempsey şi soţia sa, Jillian. Fiica în vîrstă de 20 de luni a cuplului Jovovich-Anderson, Ever Gabo, a fost şi ea prezentă la ceremonie. Milla Jovovich, în vîrstă de 33 de ani şi Paul Anderson, în vîrstă de 44 de ani, s-au cunoscut în 2002, cînd frumoasa actriţă a jucat în filmul ”Resident Evil”, sub bagheta regizorului. Cei doi s-au logodit în 2003, iar fetiţa lor s-a născut în noiembrie 2007. ”Copilul mi-a schimbat total perspectiva asupra vieţii”, declara Milla Jovovich, la începutul acestui an, pentru revista ”People”. ”Nu-mi fac griji pentru cariera mea sau pentru ceea ce ar crede alţii despre mine. Copilul şi familia constituie acum prioritatea mea. Vreau mai mulţi copii. Am crescut singură la părinţi şi întotdeauna mi-am dorit o familie numeroasă. Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul, dar - bat în lemn - sper că-mi va aduce o familie numeroasă”, a mai spus aceasta.

Milla Jovovich a fost căsătorită cu Luc Besson, regizorul filmului ”Al cincilea element”, în care a jucat actriţa. După o căsătorie care a durat doi ani, cei doi au divorţat, în 1999. Actriţa a interpretat o gamă largă de roluri în filme precum ”Întoarcerea la laguna albastră”, ”Marea ameţeală”, ”Hotelul de un milion de dolari”, ”Păpuşa” şi ”Ultraviolet”. Recent, ea a lansat noul ei film, thriller-ul ”A Perfect Getaway”, unde joacă alături de Steve Zahn şi Timothy Olyphant. Paul W. S. Anderson, cunoscut pentru pelicule precum ”Nebunia cumpărăturilor/ Shopping”, ”Mortal Kombat”, ”Event Horizon”, ”Soldier”, ”AVP: Alien vs. Predator”, a lansat în 2008 cel mai recent film al său, ”Cursa mortală/ Death Race”, cu Jason Statham în rolul principal.