Millennium Bank lansează un nou credit ipotecar, cu marje începând de la 5% plus indicele Euribor/Robor la trei luni, informează banca. Valoarea marjei depinde de valoarea avansului şi de opţiunea clienţilor de a-şi transfera veniturile la bancă. Dobânzile sunt variabile, iar clienţii beneficiază de asigurare de viaţă gratuită şi de zero comisioane de administrare şi de rambursare în avans. Printre facilităţile care fac să scadă costurile pentru clienţi se numără şi faptul că Millennium Bank percepe comision de analiză zero clienţilor care aleg noul credit ipotecar pentru a-şi refinanţa un alt împrumut ipotecar până la finalul anului 2010. „Noul Credit Ipotecar este ajustat conform condiţiilor actuale ale pieţei şi este gândit să se potrivească mai multor profiluri de client. Clienţii pot opta fie pentru un avans minim, de 20%, fie pentru o dobândă mai mică, în funcţie de nevoile lor”, a declarat Eliza Erhan, director Dezvoltare Produse Retail la Millennium Bank. Creditul Ipotecar Millennium Bank este acordat pe o perioadă de până la 30 de ani şi finanţează până la 80% din valoarea imobilului achiziţionat.