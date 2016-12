Milos Forman va prezida juriul Festivalului de Film de la Roma

Cineastul de origine cehă va prezida juriul celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Roma, care va avea loc în perioada 15 - 23 octombrie. Milos Forman va fi asistat de şase personalităţi din lumea spectacolelor şi a artelor, printre care se numără, din partea Italiei, regizorul Gabriele Muccino şi arhitectul Gae Aulenti. Milos Forman este regizor, scenarist, actor şi profesor. Două dintre producţiile sale, ”One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci” din 1975 şi ”Amadeus” din 1984, se află pe lista celor mai premiate şi apreciate filme din istoria cinematografiei mondiale, ambele aducîndu-i premiul Oscar pentru regie. Milos Forman a mai primit o nominalizare la Oscar pentru regia filmului ”The People vs. Larry Flynt / Scandalul Larry Flynt”, în 1996, producţie recompensată şi cu un Urs de Aur la Berlin.

Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Roma au mai anunţat că la ediţia din acest an a festivalului, actriţa americană Meryl Streep, în vîrstă de 59 de ani, va primi un premiu special pentru întreaga carieră. Fondat în urmă cu patru ani, de fostul primar al Romei, cinefilul Walter Veltroni, Festivalul de Film de la Roma are ambiţia să ajungă la acelaşi nivel cu marile evenimente de gen internaţionale, precum cel de la Veneţia. Aproape o sută de filme, din care 20 în competiţie, au fost proiectate în timpul celei de-a treia ediţii, în 2008. Bugetul festivalului a fost redus cu două milioane de euro, de la 17,6 milioane la 15,5 milioane de euro.