Internaţionalul Mimi Stoica este ultimul fotbalist constănţean care a intrat în vacanţă, deoarace jucătorul de la Futsal Municipal a evoluat săptămîna aceasta pentru echipa naţională, în cele două amicale cu Macedonia. Formaţia pregătită de Zoltan Jakab a cîştigat ambele meciuri de la Focşani, Stoica marcînd cîte un gol în fiecare joc. În primul, ai noştri s-au impus cu 5-2 (1-0), prin golurile lui Matei (14), Osmani (27-autogol), Măgurean (32), Stoica (36) şi Laszlo Szöcs (37), în timp ce al doilea s-a terminat cu scorul de 3-2 (2-0), marcatorii gazdelor fiind Lorand Szöcs (10, 28) şi Stoica (16). "Macedonia este o echipă agresivă şi mai bună decît Moldova, cu care am jucat luna trecută. Am avut ceva probleme, dar nu s-a pus deloc problema învingătoarei. Mă bucur că m-am refăcut la timp ca să joc în aceste partide", a declarat Stoica, lovit puternic la genunchi în ultimul meci de campionat, cel de la Odorhei. Pe lîngă Stoica, antrenorii Zoltan Jakab şi Nelu Stancea i-au mai trimis în teren pe Gabriel Molomfălean, Tiberiu Măgurean, Robert Lupu, Florin Matei şi Ion Al Ioani (toţi de la CIP Deva), Laszlo Klein (portar), Lorand Szöcs, Alpar Csoma, Laszlo Szöcs şi Zoltan Mihaly (toţi de la AS Odorhei) şi Cătălin Rizan (portar, de la Energoconstrucţia Craiova).

Despre viitorul său, golgeterul campionatului a precizat că va continua la Constanţa, însă numai dacă echipa va fi întărită: "Vreau să rămîn la Municipal, dar vreau să facem performanţă. În caz contrar, probabil că voi da curs unei oferte de la altă echipă din România, iar pînă acum cinci s-au arătat interesate de mine!" Fotbaliştii de la Municipal au intrat în vacanţă pentru circa o lună, după care vor reveni la antrenamente.