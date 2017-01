Mînăstireanu, 9,75 la evaluarea managerială

Directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, Adrian Mînăstireanu a promovat examenul de evaluare a competenţelor cu nota 9,75. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a organizat, marţi, un concurs pentru evaluarea rezultatelor directorului CMSN Constanţa. Pentru că instituţia funcţionează în subordinea CJC, de la an la an, administraţia judeţeană are obligaţia de a constitui o comisie de evaluare formată din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai CJC conform procedurilor de regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului. Evaluarea managementului reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate în contractul de management în raport cu resursele financiare alocate instituţiei. În urma evaluării, comisia elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de director şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea contractului de management încheiat cu respectivul director. Directorul CMSN, Adrian Mînăstireanu, a fost evaluat de o comisie formată din directorul general al Muzeului Naţional de Istorie Naţională, „Grigore Antipa“, Dumitru Murariu, un reprezentant al Comisiei de Oceanologie - Limnologie al Academiei Române prof. dr. Gheorghe Brezeanu şi un inspector al Direcţiei Coordonare instituţii Subordonate, Ana Musteaţă.