Mîncare mai bună pentru pacienţii Spitalului de Urgenţă

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a promis mîncare mai bună pentru pacienţii internaţi, după ce serviciul de bucătărie va fi externalizat. „Au apărut mici probleme de birocraţie, aşa că a trebuit să mai trimitem unele situaţii la Ministerul Sănătăţii. Probabil că săptămîna viitoare vom organiza licitaţia pentru firmele care vor prepara alimentele bolnavilor”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă, care a completat că „a fost deja pregătită logistica şi au fost deja achiziţionate recipientele în care vor fi servite felurile de mîncare pacienţilor”. „Vom putea servi masa în mod civilizat, igienic, nu cum se proceda pînă acum. Am achiziţionat la preţuri avantajoase recipientele în care vor fi aduse mîncărurile, dar şi tăviţele speciale din care vor mînca bolnavii”, a mai spus managerul. Precizăm că hrana bolnavilor era adusă pe secţii în găleţi, care prezentau deja urme de rugină, iar calitatea bucatelor era de cele mai multe ori criticată de pacienţi. „Mîncarea este sub orice critică. Noroc că vin copiii de acasă şi-mi aduc pentru că altfel muream de foame”, spune un bolnav internat în SCJU. Şi nu este singurul care primeşte mîncarea de acasă. Chiar dacă serviciul de bucătărie va fi externalizat, comisia de nutriţie va rămîne, de fiecare dată, avînd obligaţia să verifice calitatea produselor, dacă s-a respectat regimul impus etc. Precizăm că angajatele de la bucătărie vor fi repartizate în alte sectoare de activitate în cadrul SCJU, timp de un an, potrivit legii, iar dacă nu vor accepta noul loc de muncă, ele vor putea să demisioneze. Sînt deja bucătărese care sînt interesate de cursurile de infirmiere ce sînt organizate în cadrul unităţii sanitare.