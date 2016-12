“Minciuna nu este acceptată în negociere”

NEGOCIERI. Negociatorul este pionul principal în dezamorsarea unei situaţii de criză, cel care încearcă să găsească soluţii pentru rezolvarea unui caz cu pierderi de vieţi omeneşti minime. Fie că vorbim despre sinucigaşi care din motive doar de ei ştiute apelează la acest gest, fie că vorbim despre terorişti care au luat ostatici, negociatorul trebuie să câştige încrederea acestora şi să-i convingă să renunţe. Dobrogea are un singur negociator recunoscut internaţional: cms. şef Emanoil Moraru, şeful Serviciului de Intervenţie Rapidă (SIR) Constanţa, pregătit în toamna anului 2006 de agenţii FBI specializaţi în negocieri. De atunci şi până în prezent, cms şef Moraru şi-a pus în practică specialitatea de negociator în 15 cazuri: „Situaţiile în care am fost solicitat să intervin au fost tentative de suicid, reglări de conturi, suicid cu copilul în braţe“. Cms şef Moraru spune că atunci când ajunge la o intervenţie trebuie să cunoască cât mai multe amănunte despre persoana în cauză, pentru a şti cum să abordeze negocierea. „Unul din cele mai grele cazuri a fost în urmă cu doi ani, când un bărbat s-a stropit cu benzină şi, cu o brichetă în mână, ameninţa că îşi dă foc. Apelase la acest gest extrem pentru că îşi pierduse casa şi avea datorii la bănci. Am reuşit să îl conving că alegerea lui nu reprezintă o soluţie a rezolvării problemelor pe care le are. L-am sfătuit unde să se adreseze pentru a reuşi să iasă din impas“, a povestit Moraru.

FĂRĂ MINCIUNI. Cms. şef Moraru a adăugat că un negociator trebuie să folosească cuvinte cheie care să îi provoace anumite stări emoţionale celui care ameninţă. „Atunci când negociezi, trebuie neapărat să te ţii de cuvânt. Minciuna nu este acceptată. În acele momente trebuie să faci tot posibilul pentru a o determina pe acea persoană să vorbească şi să-ţi spună problemele pe care le are“, a adăugat cms. şef Moraru. De asemenea, în timpul negocierii nu trebuie să se pomenească despre arest, cătuşe, puşcărie, închisoare, forţe speciale etc. „Este o muncă total opusă celei pe care o desfăşor zilnic. Ca ofiţer al trupelor speciale trebuie acţionat în cel mai scurt timp posibil, dar ca negociator e nevoie de calm şi răbdare pentru a-i câştiga încrederea celui care ameninţă“, a mai spus Moraru.