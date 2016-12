Minciuni guvernamentale

PROMISIUNI DEŞARTE DE LA PDL Ping - pong-ul făcut de Putere pe seama măririi pensiilor şi salariilor a fost dejucat, ieri, de preşedintele PSD, Victor Ponta, care a spus, la finalul întâlnirii cu reprezentanţii FMI, ai Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene, că Guvernul nu a avut nicio discuţie cu partenerii internaţionali în ceea ce priveşte creşterea de pensii şi salarii cu 5%. Precizările au venit după ce subiectul majorării a fost aruncat pe piaţă de către cei din PDL. Iniţial, şeful FMI la Bucureşti, Jeffrey Franks, a spus că există posibilitatea majorării salariilor şi pensiilor, lucru negat însă, iniţial, de către cei de la PDL, care au spus că acest lucru este imposibil în 2012. După afirmaţiile lui Franks, Puterea, de teama protestelor, a revenit la sentimente mai bune şi a recunoscut, cu juma’ de gură, că ar exista ceva bani pentru aceste majorări. Numai că balonul de speranţă pentru bugetari şi pensionari s-a transformat într-unul de săpun după ce subiectul a fost îngropat, definitiv, de Traian Băsescu, care a spus că nu sunt bani pentru nicio majorare. Subiectul majorărilor a fost lămurit de către Opoziţie la întâlnirea cu oficialii FMI, BM şi ai CE. „Am întrebat dacă acea creştere de 5% a pensiilor şi salariilor anunţată de PDL a fost discutată cu partenerii noştri internaţionali. Răspunsul a fost nu, nu există în acest moment discutat cu FMI, BM şi CE niciun fel de posibilitate de creştere a pensiilor şi salariilor, a fost o simplă promisiune electorală a celor de la PDL, generată probabil de sondajele de opinie care apăruseră în acea zi. Din punctul de vedere al partenerilor internaţionali, după luna iunie, în funcţie de cum evoluează lucrurile, chiar dacă nu sunt deloc optimiste, se poate discuta de o asemenea creştere”, a spus Ponta. Liderul PSD a subliniat faptul că „cei de la FMI” ar fi precizat: „nu s-a discutat cu noi, dacă aceşti bani existau în buget, existau şi acum o lună, când s-a făcut bugetul, deci nu are niciun sens”. „Legea responsabilităţii fiscale spune foarte clar, în ultimul an, în anul de alegeri nu ai voie să dai pensii şi salarii, să creşti pensii şi salarii în anul de alegeri. Iar cei de la FMI, adică Franks, ne-a spus foarte clar că ei ţin foarte mult la respectarea acestei legi, e un răspuns diplomatic dar foarte clar”, a mai spus Ponta. Preşedintele Traian Băsescu a afirmat, marţi, că, personal, nu a identificat de unde ar putea fi luaţi banii pentru eventuale creşteri de salarii şi pensii în aprilie, dar a adăugat, ironic, că nu are totuşi „competenţa extraordinară a politicienilor”. Pe de altă parte, luni, prim-vicepreşedintele PDL Sorin Frunzăverde a declarat că Boc a fost mandatat de Coaliţie să negocieze creşterea salariilor şi pensiilor începând cu luna aprilie.

DEFICIT FALS În altă ordine de idei, preşedintele PSD, Victor Ponta, a spus, la finalul întâlnirii cu reprezentanţii FMI, că deficitul anunţat de Guvernul Boc de 1,9% din PIB „este fals”, iar acesta va fi majorat prin suplimentări de fonduri pentru ministerul condus de Elena Udrea. De asemenea, preşedintele PSD a relatat că reprezentanţii FMI, ai BM şi CE au spus că „au luat act” de probabila majorare a deficitului. Preşedintele PSD a mai afirmat că insistenţa preşedintelui Traian Băsescu pentru un deficit de 1,9% a fost o păcăleală, iar „cei de la FMI sunt foarte realişti”.