Minciuni guvernamentale

„Ţara a ajuns bătaia de joc a unora care sunt incapabili să conducă destinele românilor”, au fost cuvintele primarului comunei Fântânele, Gheorghe Popescu, la întrebarea privind respingerea de către Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, a proiectului de reabilitare a infrastructurii din comună. Gheorghe Popescu a spus că este extrem de dezamăgit de faptul că portocaliii care conduc ţara asta i-au respins proiectul în urma contestaţiei făcute la Ministerul Agriculturii. “Iniţial, când am înaintat proiectul de refacere a infrastructurii, am întrunit 62 de puncte şi ne trebuia în jur de 65. Atunci nu am înţeles unde am greşit. Am cuprins în dosarul pentru Măsura 3.2.2. toate proiectele importante, dar am rămas pe dinafară pentru că noi am fost consideraţi o comună bogată. După aceea am făcut contestaţie, iar aceasta a fost respinsă săptămâna trecută. De la 62 de puncte, după contestaţie am ajuns la 50 de puncte. Motivul depunctării este uluitor: la dosar nu avem trecut faptul că unele puncte din proiect se realizează printr-un ONG. Este o minciună crasă a celor care aprobă aceste dosare. Noi am prezentat dovada că avem un ONG în localitate, care funcţionează perfect legal. Este enervant faptul că am fost prostiţi în faţă. Parcă cineva îţi spune că negrul este alb de fapt. Nu mai am cuvinte. În felul acesta nu vom putea realiza nimic”, a spus Popescu. Primarul a găsit şi o explicaţie pentru respingerea acestor proiecte: „Ăştia care conduc ţara au dirijat fondurile pentru Măsura 3.2.2. la alte proiecte, iar ce era rezervat pentru cofinanţarea proiectelor rurale a dispărut. Neşansa mea şi a altora este că nu sunt primar portocaliu. Poate, dacă eram, primeam şi eu bani pentru realizarea acestor proiecte. Este păcat că prin măsurile celor de la Ministerul Agriculturii se pierd bani europeni extrem de necesari, iar România devine doar ţară contribuabilă. Este ca pe vremuri, cu moşieri şi argaţi”. Primarul comunei a spus că prin Măsura 3.2.2. dorea introducerea reţelei de canalizare, construirea unei staţii de epurare, construirea unui centru after school, refacerea reţelei de apă, dotarea cu materiale a Căminului Cultural, reabilitarea şi modernizare drumului comunal 78.