Minciunile Alianţei DA, scoase în stradă de PSD

PSD a organizat ieri, la nivel naţional, o a doua acţiune „Alianţa DA - Fapte şi Minciuni”, în cadrul căreia social democraţii au ieşit în stradă pentru a distribui broşuri care conţin o analiză seacă a fiecărui capitol din viaţa socio-economică a României. La ora 14,00, liderii PSD ai tuturor filialelor din ţară au susţinut cîte o conferinţă de presă în teritoriu, în care au prezentat aceste broşuri care, ulterior, au fost distribuite de tinerii sociali democraţi în localităţi. La Constanţa, conferinţa de presă a fost susţinută de preşedintele organizaţiei judeţene a PSD, primarul Radu Mazăre, vicepreşedintele filialei, Nicuşor Constantinescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), şi de vicepreşedintele PSD Constanţa Alexandru Mazăre, deputat de Constanţa. Nicuşor Constantinescu a subliniat că PSD a analizat, în ciuda tuturor declaraţiilor portocalii, „cruntul adevăr a ceea ce înseamnă viaţa de zi cu zi a românilor”. „Este evident că primele materiale legate de minciunile Alianţei DA nu au fost contrazise de nici o instituţie a actualei puteri, ci, pur şi simplu, au fost ignorate. Trebuie scoasă în evidenţă această analiză seacă, în 2006, a domeniului sănătate, care ne priveşte pe toţi, a situaţiei dramatice din agricultură, a situaţiei pensionarilor, a medicamentelor compensate, a batjocoririi tineretului şi ţăranului român, care au ajuns să plece în străinătate pentru a-şi face un rost”, a declarat Constantinescu. El a adăugat că asociaţiile producătorilor agricoli reclamă faptul că Agenţia Naţională de Plăţi a Subvenţiilor Agricole nu funcţionează: „Trebuia plătite subvenţiile, dar nici pînă la ora asta nu s-a reuşit demararea acţiunii de plată. Natura nu aşteaptă! În lipsa banilor, nu se vor mai înfiinţa culturile de toamnă... În sănătate nu pot decît să vă invit la Spitalul Judeţean să vedeţi că secţiile reabilitate în 2004 de către CJC, la iniţiativa primarului Mazăre, au rămas ca în acel an şi nu s-a mai alocat niciun leu pentru spital. Gîndaci, lipsa medicamentelor, copii care mor din motive necunoscute, femei gravide care mor cu copiii în pîntece”, a spus preşedintele CJC. La toate acestea, social democraţii au adăugat că salariile rămîn la fel de mizere ca şi în anii trecuţi, în condiţiile în care gazele naturale s-au scumpit cu 90%, benzina cu 40%, alimentele cu 20%. „Sînt o serie de probleme grave care nu pot fi contestate de nimeni... Dovadă că toate categoriile socio-profesionale ies în stradă... Energia termică nu mai este subvenţionată şi va fi iar nenorocire. Toate astea ne demonstrează că am avut dreptate acum doi ani, cînd am spus că sperăm să fi greşit noi şi să nu se întîmple ce s-a întîmplat cu Convenţia Democrată în 96-2000. Din păcate, nu ne-am înşelat noi, ci cetăţenii judeţului Constanţa şi ai României, care au crezut că va curge lapte şi miere şi nu a fost aşa”, a concluzionat Constantinescu.

Guvernanţii îi vor văduvi de fonduri pe constănţeni şi în 2007

La rîndul său, deputatul Alexandru Mazăre a atras atenţia asupra faptului că, în conformitate cu proiectul de buget pentru anul viitor, aflat pe masa Parlamentului, locuitorii judeţului vor fi văduviţi de fonduri şi în 2007, din cauza faptului că guvernanţii alocă sume de la buget pe criterii de coloratură politică. „Încă de anul trecut am atras atenţia că judeţul Constanţa, din cauza coloraturii politice, este tratat separat de către actualii guvernanţi. Acelaşi lucru se întîmplă şi în 2007, cînd constănţenii vor fi văduviţi şi vor suporta ura pe care guvernanţii o împărtăşesc faţă de adversarii politici. Toate capitolele importante vor avea de suferit. Banii alocaţi pentru protecţia copilului şi pentru subvenţiile la încălzire şi reabilitarea drumurilor vor fi foarte puţini”, a spus deputatul. El a arătat că, în proiect, pentru protecţia copilului se acordă judeţului nostru 310 miliarde lei, în condiţiile în care, anul trecut, suma a fost de 300 miliarde. Creşterea de doar 0,98% este insuficientă, conform spuselor deputatului, după ce preţurile au crescut cu 8%, iar numărul asistenţilor sociali a crescut cu 30%. „Mă aştept ca şi în 2007 să avem greve şi mitinguri în faţa CJC. Le spun de pe acum celor care îşi vor cere drepturile conferite de lege că nu trebuie să meargă la CJC, ci mai degrabă să-i întrebe pe cei de la Palatul Victoria ce-au făcut cu promisiunile electorale. Deputaţii PSD de Constanţa vor solicita măriri ale alocărilor bugetare pentru toate capitolele, vom cere fonduri pentru toate proiectele demarate de administraţia constănţeană, mare parte dintre ele fiind stopate”, a mai afirmat Alexandru Mazăre amintind de Spitalul Judeţean şi Podul IPMC.