Minerii blocaţi în subteran ar putea deveni milionari

Cei 33 de mineri blocaţi de mai bine de două luni într-o mină din Chile ar putea deveni milionari. Echipamentele cu ultrasunete, folosite pentru eforturile de salvare, au detectat cantităţi impresionante de aur, argint şi cupru. Proprietarii credeau că mina nu mai poate fi exploatată. Proprietarii minei chiliene se îndreptau spre faliment după ce minerii au rămas blocaţi în subteran. Dar căutările specialiştilor au scos la iveală mai multe zăcăminte, în special de aur. Firma raportase pierderi de peste cinci milioane de euro în ultimul an, iar proprietăţile au fost puse sub sechestru de judecători pentru a finanţa operaţiunile de salvare ale minerilor. Aceştia ar putea fi scoşi de sub pământ în mai puţin de o săptămână. Echipele sunt pregătite pentru o ultimă încercare ce ar putea avea loc pe 15 octombrie. Autorităţile chiliene susţin că sunt aproape de o salvare fără precedent în istoria statului. Preşedintele statului şi-a amânat mai multe deplasări pentru a fi aproape de mineri în momentul când vor fi aduşi la suprafaţă.