Mineritul revine în Marea Britanie

Pentru prima dată în ultimii 40 de ani, la Plympton, în Marea Britanie, au început lucrările de excavare la o mină. Va fi exploatat un metal greu, wolframul, numit şi tungsten. Proprietarii australieni ai minei Wolf Minerals estimează că vor produce circa 3.000 de tone de wolfram pe an. Preţul acestui minereu a crescut foarte mult în ultimul an, de la circa 23.000 de dolari pe o tonă la 37.000 de dolari. Wolframul este un metal neobişnuit. Este aproape la fel de dur precum diamantul, dar are una dintre cele mai ridicate temperaturi de topire dintre toate mineralele, la 3.422 grade Celsius. În exploatare, dacă se adaugă o cantitate mică de oţel, aliajul devine mult mai greu, dar şi mai rezistent la testele de greutate şi de căldură. 80% din producţia mondială de wolfram se exploatează în China, ceea ce dictează în mod direct preţul acestui minereu.