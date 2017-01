Mini-etapă europeană

Doar şase partide au rămas de jucat astăzi, în preliminariile EURO 2012, cea mai importantă fiind - paradoxal - cea în care joacă Germania! Cu o victorie în Azerbaidjan, Germania îşi asigură matematic una dintre primele două poziţii ale grupei şi - în proporţie de 99% - calificarea la EURO 2012. Cu o victorie în I-le Faroe, Estonia mai poate spera la poziţia secundă a grupei dominate de Italia. Meci dificil pentru Suedia, contra vecinei Finlanda, dar o posibilă victorie îi poate apropia pe Ibrahimovic & Co de securizarea poziţiei secunde a grupei. Poziţie la care mai speră şi Ungaria, care are meci lejer în San Marino. În sfârşit, cele mai interesante partide pentru noi sunt cele din Belarus şi Bosnia. Dacă ex-sovieticii nu par să aibă probleme în asigurarea victoriei, meciul de la Zenica se anunţă mult mai disputat. Un egal ne-ar avantaja pe noi în lupta pentru poziţia secundă, în timp ce o victorie ar Albaniei ar încurca teribil calculele calificării!

Programul din această seară - Grupa A: Azerbaidjan - Germania (ora 20.00). Clasament: 1. Germania 18p, 2. Belgia 11p, 3. Turcia 10p, 4. Austria 7p, 5. Azerbaidjan 3p, 6. Kazahstan 3p; Grupa C: I-le Faroe - Estonia (ora 21.30). Clasament: 1. Italia 16p, 2. Slovenia 11p, 3. Serbia 8p, 4. Estonia 7p, 5. Irlanda de Nord 6p, 6. I-le Feroe 1p; Grupa D: Belarus - Luxemburg (ora 20.00), Bosnia-Herţegovina - Albania (ora 21.15). Clasament: 1. Franţa 13p, 2. Belarus 9p, 3. România 8p, 4. Albania 8p, 5. Bosnia-Herţegovina 7p, 6. Luxemburg 1p; Grupa E: Suedia - Finlanda (ora 21.00), San Marino - Ungaria (ora 21.30). Clasament: 1. Olanda 18p, 2. Suedia 12p, 3. Ungaria 9p, 4. Finlanda 6p, 5. Moldova 6p, 6. San Marino 0p.