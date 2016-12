Minime de 5 grade C în Dobrogea. Când se încălzește?

Vremea s-a schimbat radical de la o zi la alta, în ultimele zile. Am ajuns ca, de la peste 30 de grade Celsius la sfârșitul săptămânii trecute, să avem acum de-a face cu temperaturi de 12 grade C. Joi, 22 septembrie, deşi valorile termice vor creşte uşor, vremea se va menţine rece în Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în timpul zilei, când izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 19 grade C, iar cele minime între 5 şi 12 grade C. Vineri, 23 septembrie, vremea va fi în continuare rece pentru această dată. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 20 de grade C, iar cele minime între 9 şi 13 grade C. Sâmbătă, 24 septembrie, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, temporar noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 21 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 grade C.