Minime de un grad C, la malul Mării Negre!

Pentru următoarele trei zile, la Constanța, vremea va fi mohorâtă, temperaturile minime atingând pragul de un grad C, potrivit meteorologilor. Astfel, pe 28 octombrie nu sunt anunțate precipitații, ba chiar vom vedea și razele soarelui printre nori; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade C, iar minimele - între 1 și 4 grade C. Pentru data de 29 octombrie se anunță temperaturi în ușoară creștere, astfel că maximele vor fi cuprinse între 11 și 13 grade C, iar minimele se anunță între 4 și 7 grade C. Ziua de duminică, 30 octombrie, va aduce maxime între 9 și 13 grade C, iar minime între 2 și 5 grade C. Sunt posibile precipitații slabe cantitativ.