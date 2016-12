Ministerele trebuie să finalizeze procesul descentralizării pînă la sfîrşitul lunii

Ministerul Administraţiei şi Internelor a găzduit ieri ultima reuniune pe tema descentralizării. Întîlnirea a avut ca scop prezentarea progreselor înregistrate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Vicepremierul Dan Nica le-a cerut reprezentanţilor ministerelor să finalizeze procesul de descentralizare şi dezbaterile pe care le au cu structurile asociative ale comunităţilor locale şi să concretizeze propunerile existente în proiecte de lege, ordonanţe de urgenţă, hotărîri de guvern, ordine de ministru şi alte documente ce urmează a fi prezentate în şedinţă de guvern. Totodată, Nica a precizat că procesul descentralizării va fi monitorizat după data de 4 mai, astfel încît hotărîrile luate să îşi dovedească eficienţa. Pe 7 martie, premierul Emil Boc declara că termenul stabilit pentru definitivarea descentralizării în anumite domenii rămîne cel de 60 de zile, iar efectele propriu-zise se vor vedea din toamna acestui an şi anul viitor. Tot în luna martie, Dan Nica declara că, în domeniul educaţiei, principala descentralizare va fi cea administrativă şi va viza numirea directorilor de şcoli, iar în cazul celei financiare, banii vor merge spre autorităţile locale, în funcţie de tipul de şcoli. În domeniul sănătăţii, potrivit lui Nica, descentralizarea adminstrativă are în vedere transferarea responsabilităţii numirii directorilor de spitale către autorităţile locale, iar latura financiară – descentralizată, către unitatea adminstrativă care are respectivul spital, în timp ce, în privinţa agriculturii, ministrul a anunţat că se vor înfiinţa camere agricole la nivelul fiecărei localităţi, fiecărei comune, că va exista o restructurare şi transfer către autorităţile locale a structurilor care nu au nevoie să fie gestionate la nivelul ministerului.