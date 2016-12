Ministerul Agriculturii instigă la furt?!

Până pe 18 noiembrie, la nivel naţional, din totalul de 4.846 angajaţi ai Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), 3.456 îşi vor primi preavizul, în vederea încheierii contractului individual de muncă. Din cei 495 de salariaţi ai Sucursalei Teritoriale Dobrogea (STD), 423 vor fi disponibilizaţi, din care 276 numai în judeţul Constanţa. Pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea, care aparţin de STD, pe o suprafaţă de 15.570 kilometri (km) pătraţi vor rămâne 70 de angajaţi. Şeful Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Valeriu Tabără, “cu ochii larg închişi”, a desfiinţat ANIF şi a înfiinţat Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare subordonată MADR. El nu a văzut repercusiunile pe care abandonul sectorului le-ar putea avea: inundaţii, case prăbuşite peste oameni, lucrări agricole înghiţite de apă etc. În plus, prin decizia desfiinţării, Tabără lasă în voia sorţii viaţa a peste trei mii de oameni. Mai mult decât atât, ministrul Agriculturii se aşteaptă ca buna desfăşurarea a activităţilor din îmbunătăţiri funciare să fie îndeplinită cu un om la 225 de kilometri pătraţi. Staţiile de pompare pentru irigaţii şi desecare, digurile, barajele şi cantoanele de apărare vor fi abandonate, iar instalaţiile din judeţ vor rămâne sub singura supraveghere a Celui de sus. Hoţii îşi vor face apariţia şi vor fura cât îi vor ţine puterile. “Unii dintre muncitori îşi doresc să plece, dar să-şi primească şi drepturile. Staţiile de pompare, amplasate în câmp, funcţionează cu doi oameni, însă ar trebui să lucreze minim trei. Hoţii le dau târcoale, uneori au loc şi conflicte, iar victime sunt angajaţii. Vă daţi seama ce se va întâmpla când cea mai mare investiţie a României, făcută înainte de 1990 va fi abandonată?”, a declarat preşedintele Uniunii Sindicatelor din Îmbunătăţiri Funciare (USIF), Vasilica Blebea.

ACŢIUNI SINDICALE Potrivit Codului Muncii, angajaţii daţi afară vor primi echivalentul a şapte salarii compensatorii. Însă se pune problema dacă ANIF va dispune de banii necesari efectuării plăţilor către disponibilizaţi, din moment ce, la ora actuală, angajaţii nu şi-au primit salariile pe luna trecută. “ANIF are nevoie de rectificare de buget, întrucât fondurile sunt epuizate. S-a făcut solicitare la MADR pe sumele aferente salariilor pentru octombrie şi noiembrie şi pentru plăţile compensatorii conform contractului colectiv de muncă pentru personalul ce va fi disponibilizat. Numai pentru fondul de salarii este nevoie de 36 milioane de lei”, a mai spus Blebea. Dacă banii nu vor ajunge la angajaţi până la jumătatea lunii, nu este exclus ca sindicatele să picheteze din nou sediul MADR. “Dacă nu va fi aprobată rectificarea bugetului şi nu vor fi găsite surse pentru acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor, consiliul de conducere al Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, întrunit la 7 noiembrie, a decis reluarea acţiunilor sindicale în vederea acordării drepturilor, conform legilor în vigoare”, a completat Blebea.

CONSECINŢE MAJORE Este clar pentru toată lumea că, în momentul în care lucrările de îmbunătăţiri funciare vor fi părăsite, siguranţa socială va fi pusă în pericol. “În judeţul nostru, de-a lungul căii ferate Constanţa - Bucureşti, paralelă cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, se găsesc staţii de pompare pentru desecare. Dacă personalul va fi retras, apa care se infiltrează din canal în terasamentul căii ferate nu va mai fi evacuată, iar atunci va exista riscul prăbuşirii şinei”, a explicat Blebea. De asemenea, dacă nimeni nu va supraveghea digurile care apără de inundaţii localităţile Vadul Oii, Hârşova, Ciobanu, Dăieni şi Gârliciu, mii de oamenii se vor trezi cu gospodăriile sub apă, iar culturile vor fi făcute una cu pământul.